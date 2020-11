Delicado momento en la vida del Apache.

El jugador Carlos Tevez atraviesa un delicado momento familiar. Su padre, Segundo Tevez, se encuentra pasando un difícil cuadro de salud del que no se conocen mayores detalles. Sin embargo, fue el propio Apache quien se manifestó al respecto frente a las cámaras: "La estoy pasando mal, no les voy a mentir, pero le tengo que meter con todo".

Luego del triunfo por 2-0 de Boca Juniors sobre Newell's en el estadio Marcelo Bielsa, Carlos Tevez reconoció que se encuentra transitando una difícil situación en su círculo íntimo. Autor del primer tanto del encuentro, relató luego del mismo: "El futbol hoy me devolvió ese ratito de olvidarme de las cosas malas y poder disfrutar un poquito. Sí que la estoy pasando mal, no te voy a mentir, pero a meterle con todo".

"Más que mi papá, es mi familia. Contener a mi vieja, estar con mis hermanos. Creo que este momento, como muchos argentinos, es muy complicado, donde mi viejo no está bien, y me cuesta, pero tengo el respaldo de mis compañeros que siguen estando ahí, atrás mío, para que no baje los brazos", enfatizó Carlos Tevez, quien es uno de los pilares de Boca Juniors. Y también de su familia, claro está.

Por otra parte, el Apache agradeció a sus compañeros por las buenas vibras que le transmiten: "Eso hace que uno tenga otra responsabilidad y siga adelante. Eso me tira adelante, no me deja bajar los brazos. En este momento la gente de Boca está cien por cien a mi espalda, diciéndome que no baje los brazos. El fútbol hoy me devolvió ese ratito de olvidarme de las cosas malas y poder disfrutar un poquito. Sí que la estoy pasando mal, no les voy a mentir, pero le tengo que meter con todo".

Tevez confesó el maltrato que le hizo sufrir a un ex compañero

Durante su etapa como futbolista de Manchester United, Tevez compartió equipo con Park Ji-Sung, una de las estrellas del fútbol coreano y mundial. Y fue a él a quien hostigó en reiteradas ocasiones. En un diálogo que protagonizó mediante Instagram live, Carlitos confesó cómo era el modus operandi con el que discriminaban al asiático junto a Patrice Evra.

"Claro, qué hacés... Un argentino, un coreano y un francés... ¿a quién vas a cagar? Al coreano. Lo cagás siempre al coreano. El coreano siempre perdía porque siempre se pasaba. Nosotros, uno y chau, cobraba el coreano, ¿entendés?", comenzó diciendo Tevez, para luego proceder a explicar (de forma confusa) el juego en el que Park Ji-Sung perdía y luego sufría como "prenda" estos golpes de parte del Apache.

"Un día, veníamos calientes, pierdo yo y el coreano me da. Y me dolió, me picó. ¿Ah, si? Me tocaba a mi, viste. Meto los dedos, el coreano se pasa, saco la carta: 'cuatro'. Listo, cobra el coreano. Agarro los zapatos, no te miento Mazi, agarro los zapatos y le doy. Viste que el coreano es blanco... más blanco se puso todavía. Y se veía que le caía un lagrimón. Nosotros nos moríamos de risa con Patrice", añadió Carlos Tevez, describiendo de forma distendida y repudiable el calvario que le hizo sufrir al asiático.