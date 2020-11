El actor Ricardo Darín se refirió a la pandemia del coronavirus y cómo influyó en su vida personal y en los jóvenes, al asegurar: “Entiendo algunos desmanes que han cometido”. Además, remarcó que, "si pudiéramos, iríamos todos corriendo a abrazarnos ahora con la gente que queremos”.

En diálogo con la Once Diez, el protagonista de grandes éxitos del cine argentino contó que atravesó unos meses en los que no sufrió tanto en carne propia el aislamiento, porque es de quedarse mucho en su casa y estar con su mujer y con sus hijos: "No extraño demasiado las salidas, entre comillas”.

Sin embargo, se mostró comprensivo con los jóvenes que rompieron en algunos casos las normas del ASPO para ver a su grupo de amigos: “Entiendo a la pendejada que, por supuesto, necesita imperiosamente tener contacto con sus grupos, con sus amigos. Parte de algunos desmanes que han cometido, y por los que han sido brutalmente acusados, mínimamente los entiendo porque tienen que ver con la condición de la adolescencia”.

“Extrañamos tanto el contacto con nuestros afectos, esas cosas que a veces, en la velocidad de la vida cotidiana, dejamos siempre para el lunes. Pero hoy, a las pruebas de la realidad a la que nos somete este contexto, te das cuenta de que nunca las dejarías para el lunes: si pudiéramos, iríamos todos corriendo a abrazarnos ahora con la gente que queremos”.

A su vez, Darín se mostró sorprendido por “los acumuladores de siempre, los que no se han sensibilizado ni siquiera con esto”, aunque lo consignó como "inherente a la raza humana": "Somos una especie muy muy extraña”.