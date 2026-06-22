Aficionados locales al Mundial ondean numerosas banderas en la multicultural Houston

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos contra Suecia

La fiebre del Mundial tiene un marcado carácter internacional para los residentes de Houston, donde se calcula que un tercio de ‌la población ha nacido fuera ‌de Estados Unidos y se hablan unos 145 idiomas en la que es una de las ciudades más diversas del país.

La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos se ha volcado de lleno en el ambiente festivo del Mundial, ya sea en el extenso festival de aficionados del centro de la ciudad o en los bares y restaurantes de ​toda la ciudad, donde ⁠los seguidores animan a sus equipos a los gritos.

"Hemos estado en ‌el 'fan-fest' en East Downtown y ha sido una experiencia fantástica ⁠ver cómo todas las culturas se mezclan ⁠y se lo pasan en grande juntas", afirmó Frank Haces, de 27 años, que vio un partido con su familia, que había viajado desde México ⁠para visitarlo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La gran cantidad de camisetas verdes que se ven ​en restaurantes, bares, supermercados y prácticamente en cualquier ‌otro lugar cuando juega el "Tri" pone de ‌relieve la importante presencia mexicana en Houston, donde las personas de ⁠ascendencia mexicana constituyen aproximadamente un tercio de la población.

El "fan-fest" de Houston también se ha sumado a la acción con un programa de entretenimiento que abarca desde artistas tejanos hasta intérpretes de Bollywood, explicó su directora, ​Patti Smith, ‌quien añadió que aficionados locales de una amplia variedad de países se dan cita para ver a sus equipos en las pantallas gigantes.

Para un partido de Egipto, los organizadores habilitaron una sala de oración y una zona para el lavado de pies ⁠para los aficionados musulmanes locales que acudieron a verlo en la pantalla gigante, explicó Smith, quien estimó que hasta 20.000 personas asisten al festival cada día.

"Todas las culturas están saliendo a la calle y esto ocurre todas las noches", declaró a Reuters. «Lo vemos cuando juega Turquía, o Irán, o quien sea. La gente de la comunidad sale en masa".

El mercado laboral de Houston, impulsado ‌por el sector energético y el médico, junto con su asequibilidad y su proximidad a Latinoamérica, explica tanto la gran población latina como el motivo por el que otras personas de todo el mundo se han establecido aquí.

Sae Yang, un surcoreano de 35 años, afirmó que compartir celebraciones y costumbres ‌hace que la Copa del Mundo en Houston sea especial para él, mientras que la canadiense Saige Antoine está deseando conocer a gente procedente de otros ‌lugares.

Texas también cuenta con ⁠la mayor población checo-estadounidense de Estados Unidos. Los residentes de Houston Derrick Junek y su esposa Jaylen se han ​comprometido a honrar su herencia de una forma acorde con la nación que más cerveza consume per cápita en el mundo. "Me tomaré una cerveza Pilsner para celebrarlo", dijo Derrick Junek.

(Reporting by Michael Kahn, Editing by Christian Radnedge)