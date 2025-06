Tu celular en riesgo: revisá cuándo recibió su última actualización de seguridad.

Aunque muchos usuarios se enfocan en si su teléfono puede actualizar a la última versión de Android, hay un detalle aún más crucial para la seguridad del dispositivo: los parches de seguridad. Estas pequeñas actualizaciones, que suelen pasar desapercibidas, son las que realmente blindan tu móvil frente a vulnerabilidades, errores del sistema y amenazas emergentes.

La clave está en la última actualización de seguridad. Una forma rápida y sencilla de saber si tu celular está en riesgo, o si ya entró en la fase de obsolescencia, es verificar la fecha del último parche de seguridad que recibió. Para hacerlo, basta con ir a Ajustes > Acerca del teléfono > Fecha de parche de seguridad de Android. Si la fecha no corresponde al mes en curso o al anterior, es probable que tu dispositivo esté dejando de recibir soporte. Y esto no es un detalle menor: cuando un teléfono deja de recibir parches, se convierte en un blanco más vulnerable para posibles ataques, incluso si el sistema operativo parece estar funcionando sin problemas.

En ocasiones, las actualizaciones de seguridad no se descargan automáticamente. Por suerte, se pueden buscar manualmente desde Ajustes > Sistema y actualizaciones > Actualización de software. Si hay algo pendiente, desde allí podrás instalarlo. Los fabricantes ofrecen distintos plazos de soporte, que van desde los dos hasta los siete años, dependiendo del modelo y la marca. Si tu teléfono lleva cuatro o cinco meses sin actualizarse, y ya pasaron algunos años desde su lanzamiento, probablemente dejó de recibir actualizaciones de seguridad. Y ahí es cuando empieza a caducar.

De hecho, una de las razones por las que la Comisión Europea busca obligar a las marcas a mantener al menos cinco años de parches es precisamente para combatir esta forma de obsolescencia programada.

Qué hacer si tu celular ya no recibe parches

Si estás usando un celular sin actualizaciones recientes, deberías extremar precauciones:

Evitá instalar aplicaciones fuera de Google Play.

No hagas clic en enlaces sospechosos o desconocidos.

Usá navegadores seguros.

Evitá realizar operaciones bancarias desde el dispositivo.

Y si todo eso te resulta demasiado restrictivo, tal vez sea momento de considerar un cambio de teléfono. Porque aunque la pantalla se vea impecable y el rendimiento siga siendo aceptable, la verdadera salud de un móvil está en su capacidad de protegerte.

Chau WhatsApp: la aplicación dejará de funcionar en estos celulares a partir de julio

Las aplicaciones necesitan mantenerse actualizadas para ser atractivas y atrapar la atención de los usuarios, pero también porque deben corregir errores y sumar parches de seguridad contra el robo de información. Es por ello que la próxima versión de WhatsApp dejará de estar disponible en determinados celulares. Algo que puede obligar a un cambio de equipo de manera forzada para seguir en contacto.

Desde Meta explicaron que todos los dispositivos que cuenten con un Android 5.0 y iOS 15 no van a poder a hacer uso del servicio de mensajería. Lo particular es que tampoco habrá acceso a los chats para recuperar mensajes, audios, fotos, videos y stickers. Si no se llevó a cabo el proceso de traslado antes de la fecha señalada, la información se perderá para siempre.

Modelos afectados