"Vamos a extrañar esta casa": el último pase entre Jonatan Viale y Feinmann

El pase de A24 entre los periodistas ultramacristas Jonatan Viale y Eduardo Feinmann es uno de los clásicos del 2020 en el canal A24. Según pudo conocerse, es un hecho que ninguno de los dos conductores continuará en la señal de noticias a partir del 2021 y por eso, este miércoles por la tarde, alrededor de las 19 hs, se despidieron después de varios años en el canal.

"Vamos a extrañar esta casa", admitió el hijo de Mauro Viale con algo de emoción. Pero cortando un poco con la onda, Feinmann tiró: "Pero la vida continúa". El intercambio de opiniones en este segmento era un clásico de las tardes y ambos periodistas, con claros tintes polémicos contrarios al Gobierno de turno, no dudaban en compartir sus sensaciones en relación al presente y futuro del país.

La despedida no fue muy larga y quien la comenzó fue quien comanda Realidad Aumentada: "Último pase, se nos termina. Lo siento como un hogar, como una familia. Yo me crié acá de verdad, me crié acá en serio". Y agregó: "Venía desde los cinco años a este estudio con mi viejo, chiquito, con los rulos. Saludo a todos, son todos familia, ¡cómo no los voy a extrañar! Pero siempre se está volviendo".

Ante esto, Feinmann volvió a repetir que "la vida continúa" y el conductor ultramacrista, Viale, no dudó en darle la razón. Por el momento, más allá de que ambos se despiden después de varios años en sus tradicionales programas, se desconoce qué harán en el futuro. Tras la despedida, rápidamente dieron un giro a la conversación y comenzaron a hablar sobre los temas de actualidad.