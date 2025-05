¿Qué son los “facu amigos” y bajo qué reglas funcionan?

Qué es un facuamigo

Hay diferentes maneras de relacionarse y en la universidad se pueden establecer lazos con otros por medio de la etiqueta de "facuamigo". Una manera de tener un acompañante en un ámbito en donde las personas suelen cursar en soledad porque es bastante complicado coincidir horarios, debido a que existe una enorme libertad al momento de confeccionar el cronograma de estudios.

Por lo general, los grupos que se arman en las universidades suelen desarmarse con el paso del tiempo. Esto es producto de que una persona puede recibir una propuesta laboral, someterse a un curso o cualquier otra actividad que lo obligue a ajustar sus horarios de estudio con el fin de poder cumplir con cada una de sus obligaciones. Es por ello que las comunidades de WhatsApp o las clases son una buena oportunidad para conocer a alguien.

"La cantidad de raros que me hablan de la facultad", expresó Agusu_ como figura su usuario de X (Ex Twitter). Su captura de pantalla expone como un hombre le habló con dos finalidades. Una es conocer temas sobre el examen de matemática, mientras que el segundo y el más importante fue el de establecer un contacto. "¿Querés ser mi Facuamiga, no tengo, serías la primera?", le consulto. Aunque la respuesta nunca llegó debido a la insistencia y la falta de interés en generar un lazo.

A pesar del rechazo de la mujer, la etiqueta de Facuamigo/a es una que existe y se basa en una relación en donde dos o varias personas establecen un contacto que tiene como eje común y más importante a la universidad. Esto es producto para cursar en compañía, que puede ser de utilidad en caso de que uno falte, o para realizar jornadas de estudio grupales con el fin de comprender mejor los textos que luego serán evaluados. Después depende de los involucrados de que la unión se extienda a otro ámbito o evolucione un poco más.

La UBA se reinventa y suma una carrera corta con rápida salida laboral en Medicina

La Universidad de Buenos Aires (UBA) sumó una nueva carrera corta dentro del área de Medicina con el fin de que las personas pueden realizar un estudio, profesionalizarse y rápidamente estar establecidos en el mercado laboral con un grado de conocimiento elevado. Se trata de una tecnicatura que cuenta con tres años de duración.

Todos aquellos que busquen enfocarse en el estudio, diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades que afectan al pie y el tobillo podrán especializarse en Podología. Los especialistas de esta rama hacen uso de una gran diversidad de tratamientos como usar medicamentos, ortesis, férula y procedimientos quirúrgicos con el fin de que el paciente pueda recuperarse de la manera más rápida y efectiva posible.