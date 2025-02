¿Cuánto tiempo se recomienda que los niños usen la PC?

Cuánto tiempo debe pasar un niño ante la pc

La era digital genera que la tecnología se encuentre presente hasta en los momentos más insignificantes de las rutinas de las personas. Es por ello que se debe cuidar y regular el tiempo que los pequeños y las pequeñas pasan frente las pantallas de las PCs, celulares y las tablets. Una mala distribución de horarios podría generar consecuencias fatales.

Cada plataforma de streaming, consola de videojuegos y las distintas aplicaciones de celulares disponen de contenido que dispone de cierto atractivo para los más pequeños. El consumo del mismo en un punto puede ser una gran alternativa para adquieran determinados conocimientos, pero si no se regula podría llegar a generarse un efecto adverso.

¿Cuál es el tiempo recomendado?

Hay diferentes estudios sobre cómo las pantallas afectan al desarrollo de las capacidades cognitivas de los niños y las niñas, pero la mayoría considera que aquellos que no superen la barrera de los dos años no deben tener contacto con las computadoras, celulares y cualquier otro dispositivo digital que se tenga en el hogar. Distinto es el caso para los infantes un poco más grandes.

"La OMS establece que los niños de entre dos y cuatro años de edad no deberían pasar más de una hora inactivos ante una pantalla. Asimismo, la organización sanitaria destaca que cuanto menos tiempo pasen expuestos a los dispositivos, mejor es", expresan desde National Geograpich. Por otro lado, el tiempo no educativo frente a una PC no debe superar una hora los días semana y durante los fines de semana tiene que mantenerse en los 120 minutos.

A medida que el pequeño va creciendo, se le recomienda a los padres que desarrollen una costumbre de tener hábitos saludables en lo que respecta al consumo de formatos digitales y el tiempo expuesto ante una pantalla. Esto puede tratarse con la necesidad de impulsar que hagan actividades deportivas o aquellas que involucren la lectura en papel.

Cuál es el nivel de brillo ideal en las pantallas para cuidar la vista

Hay trabajos o actividades que demandan un gran tiempo de exposición a las pantallas y esto puede provocar que con el paso de los días se genere un efecto negativo en la vista, como sea irritación en los ojos y la presencia de fuertes dolores de cabeza. Es por ello que ajustar el brillo es ideal para reducir el riesgo de contraer consecuencias en el cuerpo.

En el caso de la pantalla de las computadoras, Windows permite calibrar de manera manual la intensidad del brillo. También existe la chance de aplicar el filtro de "luz nocturna" que disminuye bastante la fuerza de los colores con una capa amarilla. Por otro lado, los celulares disponen de un opción automática que regula la iluminación sobre las pantallas dependiendo del contexto.