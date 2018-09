Asís, durísimo con el Gobierno: "Está para la cochería"

Luego del caos provocado por la fuerte corrida cambiaria en la que el dólar superó los 41 pesos, el analista político y escritor Jorge “Turco” Asís culpó al oficialismo de la fuerte crisis económica en la que se ve inmerso el país y aseguró que “el Gobierno está para la cochería” después de todo lo que sucedió hasta ahora.

Mientras que en su programa Animales Sueltos el conductor Alejandro Fantino, cercano a la línea macrista, planteó que “para muchos, detrás de todo esto hay aroma a ese peronismo que huele sangre y viene por todo”, Asís se indignó y le atribuyó la responsabilidad de la situación actual del país al Gobierno.

“Muchachos, no usen al peronismo para justificar el fracaso, por favor. Fracasaste, se te fue. No le eches la culpa de todo al peronismo de todo, hermano. ¿De qué le vas a echar la culpa, de que estos tipos no saben gobernar? No acertaron una”, sostuvo.

En este sentido, planteó con ironía que “vos hoy lo ponés a (Mauricio) Macri en la puerta de un colegio con un Toblerone y los chicos no se le acercan, no le creen” porque “hay un problema de credibilidad muy fuerte”. “¿Qué tiene que ver el peronismo? Hoy le podés echar la culpa al peronismo, a las organizaciones sociales, pero hay problemas y no resolvieron uno”, remarcó.

"El Gobierno está para la cochería. La indulgencia de la sociedad y de la oposición para tratar con todos los dadores voluntarios de gobernabilidad para tratar que estos muchachos se consoliden, es algo que hay que pregonar”, consideró, y sentenció: “Vos decís, hay culpables, por supuesto. Están con debilidad parlamentaria, les dejaron un país terrible. Tenés excusas, está muy bien. Pero no tuviste elección. No te salió”.