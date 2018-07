Aportantes truchos: en Necochea pusieron casi un millón de pesos para la campaña de Macri en 2015

Los necochenses aportaron casi un millón de pesos para poner a Mauricio Macri en la Casa Rosada. El dato surge de una revelación que hicieron medios locales tras la revelación de aportantes truchos que hizo El Destape.

necochea.jpg

"En Necochea hay una veintena de aportantes que suman casi 600 mil pesos. Algunos sin conocimiento alguno del financiamiento realizado", informa La Radio Digital, un medio local.

Embed

"En Necochea el primero y único que se desmarcó publicamente fue el ex precandidato a intendente por el PRO en Cambiemos, Leonardo Ruggiero, que poco después de los comicios decidió pegar el salto hacia el Frente Renovador y se convirtió en funcionario de la gestión de Facundo López", cuenta el medio de Necochea Cuatro Vientos.

Además, La Radio Digital revela: "En la lista se encuentran el actual Subsecretario de Producción de la comuna y ex candidato a intendente por Cambiemos Leonardo Ruggiero con una importante suma. También están los actuales concejales Marcela Fernandez Palma, Eugenia Vallota y Ernesto Mancino por cifras que ascienden a $38.000. Sin embargo, otros integrantes de la lista afirmaron a este medio "que no sabían que figuraban en ese listado" y enojados afirmaron que iban a recurrir a los dirigentes de Cambiemos con mayor cercanía para que puedan explicar la situación". El escándalo no para de crecer.