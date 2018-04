El ex jefe de gabinete durante el kirchnerismo y dirigente peronista Alberto Fernández se mostró muy crítico con aquellos sectores que ponen como límite para lograr la unidad del PJ a la ex mandataria Cristina Kirchner y salió en defensa de la senadora nacional de Unidad Ciudadana al asegurar que “tiene voluntad de no poner palos en la rueda”.

Fernández le bajó el tono al encuentro que tuvo lugar en Gualeguaychú entre el Frente Renovador y Peronismo Federal al señalar que “fue una reunión en principio, convocada con un propósito parlamentario de construir la primera minoría en Diputados” y sostuvo que “no se entendió el sentido, tiene una lógica parlamentaria porque para afuera no expresa más que eso”.

En una entrevista en el programa Crónica Anunciada por FM La Patriada, el dirigente advirtió que “significó un retroceso y no fue más que para expresar algo que no es nuevo de que están enojados con Cristina” y destacó el encuentro que junto a otros dirigentes peronistas y la gobernadora de Catamarca y el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, tuvieron hace semanas atrás para ratificar que el peronismo es el camino para derrotar a Cambiemos.

Fernández cuestionó a aquellos espacios que “repiten que el límite es Cristina” y cargó con todo contra “todos ellos que estuvieron hasta el último día con Cristina, que defendían cada acción y ahora se rasgan las investiduras para decir que Cristina no”.

“Lo de Bossio es una cosa asombrosa, ha nacido a partir de Cristina, llegó a ser diputado gracias a ella y ahora se rasga la investidura y no lo puedo creer. No sé si es oportunismo o falta de calidad política”, disparó el ex jefe de gabinete contra el ex titular de la Anses y lo catalogó de que “nunca ha demostrado lucidez política”.

Contó, además, que retomó el diálogo con la ex mandataria después de varios años de distanciamiento por diferencias políticas y admitió que “es la dirigente de la oposición con más votos”.

“A Cristina la veo con voluntad de no poner palos en la rueda, no se pone como condición central pero que advierte los problemas. Es una mujer muy preparada e inteligente, siempre tuvo esa lucidez y no pone en crisis la tarea de la unidad”, valoró Fernández y sentenció: “El que plantea límites a la unidad del peronismo trabaja para Macri”.