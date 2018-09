"Pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran del día, de este siglo y no del siglo pasado", los increpó la periodista.

La periodista deportiva Antonella Valderrey les dio cátedra a la mesa de periodistas del programa “De fútbol se habla así” cuando comenzaron a vociferar que las mujeres no pueden comentar de fútbol y remataron sus argumentos machistas con que “la mujer tiene la virtud de ser madre”.

“Pensé que éramos un programa de actualidad y que los debates eran del día, de este siglo y no del siglo pasado. Creo que eso de que si podíamos o no hablar u opinar de futbol, quedó claro que las profesiones no tienen género”, arremetió la comentarista a sus compañeros.

Ante el argumento de su par, el ex jugador Claudio Husaín se escudó: “¿Qué tendría que responder? Tengo una opinión formada que es difícil de cambiarla porque crecí en un ambiente que me hizo crecer así. Soy extremadamente machista”. A lo cual, Valderrey le recomendó que “para eso existe la desconstrucción y si uno tiene una opinión que no encaja con los tiempo, es mejor ir guardándola”.

La respuesta no le cayó bien y el panelista reflotó que por su pasado futbolístico vivió “situaciones en donde una chica no me puede explicar o decir algo o debatir de fútbol porque tengo la ventaja de haber jugado y vivido otras cosas”.

“Ellos tampoco jugaron al fútbol y pueden hablar porque se especializan en algo, no todos los profesionales hicieron determinada acción en su vida, sino que estudian, se preparan. El periodismo tiene que ver con la comunicación y no con jugar al fútbol”, arremetió la periodista.

La discusión continúo hasta que otro de los panelistas recurrió al viejo argumento machista de que “la mujer ha ganado terreno, espacio y se lo merece pero el tema del feminismo y el machismo es restarle mérito a ustedes porque no son lo mismo (hombres y mujeres” y la remató con que “la mujer tiene la virtud de ser madre”.

“No ganamos nada porque no es que es un territorio del hombre que nosotras ganamos un lugar, durante mucho tiempo no nos criamos con una pelota bajo el brazo por una construcción cultural. Las diferencias son biológicas pero no puede haber diferencias culturales, y no es una virtud ser madre, es una elección”, sentenció Valderrey tapándole la boca a los panelistas.