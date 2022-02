La Fiesta de la Chaya generó una ocupación hotelera del 100% en la provincia de La Rioja

La provincia de La Rioja registraba una ocupación del 100% de sus 6.300 plazas a raíz de la Fiesta de la Chaya, que comenzó el 10 pasado y finalizará hoy, según autoridades de Turismo del gobierno y del sector privado.

El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica provincial, Julio Ludueña, dijo hoy a Télam que las plazas hoteleras “son pocas, necesitamos crecer, estamos alrededor de las 6.300 camas. Corresponden a cabañas y hoteles, e incluso se han utilizado por la gran demanda casas de familias para el alojamiento”.

“Por eso se está implementando un plan entre privados y Gobierno para aumentarlas en la primera parte del año 2022 en 200 camas y así seguir el programa de crecimiento”, explicó el empresario.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Javier Guchea, de la filial riojana de la Federación Empresarial Hotelera y Gastronómica de la República Argentina, expresó a la prensa local que ven “con muy buenos ojos lo que está pasando luego de 2 años realmente difíciles para el sector turístico. Si tenemos que definir lo que vivimos hoy, sin duda diría que estamos muy contentos”.

Luego manifestó que “La Rioja mantiene precios accesibles en alojamiento y gastronomía según nuestro relevamiento. Ahora debemos reconocer que nuestra preocupación es la poca capacidad hotelera de La Rioja ante la gran demanda, ya que observamos que el turismo es una actividad que contagia a todos los otros sectores”.

“Queremos que La Rioja sea turística todo el año. Hay una temporalidad marcada por costumbre y por el clima, pero estamos trabajando para mostrar que tenemos todo tipo de propuestas para romper la temporalidad”, señaló el empresario.

Por último, contó que observan "una preeminencia de turismo mayor de edad, con grupo de jubilados, y ahora estamos buscando extender la propuesta también hacia las juventudes, apostando a un turismo más extremo”.

El secretario de Turismo de Loa Rioja, José Rosa, afirmó que “hoy La Rioja es un destino turístico consolidado, más que emergente, y nuestro desafío es ampliar la capacidad hotelera y avanzar también con más obras y servicios para el sector turístico”.

“Con los grandes operadores turísticos ya se acordó empezar a vender La Rioja en particular y el Norte Argentino en general. El turista europeo antes no venía en general para esta región y ahora sí. Desde mediado del año pasado hasta hoy la capacidad hotelera no bajó nunca del 70%”, destacó.

Luego explicó que “en La Rioja la gente debe entender que se puede vivir del turismo. Sí sabemos que nos hace falta en el interior fortalecer el crecimiento del turismo, ya que las economías regionales también se movilizan con el turismo”.

En cuanto a los festivales, sobre la Fiesta de La Chaya, que se desarrolla en la Capital riojana, dijo que “estamos viendo un festival que hace muchos años no se vivía. La Chaya es única, es especial y distinta al resto de los festivales que se hacen en el país”.

“Es una bandera de la identidad de nuestra provincia y nos permite además poder hacer conocer a quienes vinieron al festival, los lugares que tenemos en la provincia”, resumió Rosa.

Con información de Télam