Aseguran que las reservas para el fin de semana largo en la provincia de Buenos Aires superan el 60%

La Subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, destacó hoy que las expectativas que tiene la provincia de cara al fin de semana largo son "muy altas", y que ya hay reservas de entre un 60% a 90% de ocupación en varios destinos bonaerenses.

"Tenemos expectativas muy altas ya que se trata de un fin de semana que en cuanto a reservas tenemos un 60% a un 85% y 90% de ocupación en muchos lugares, las expectativas son altas", dijo en diálogo con radio Provincia.

Martínez comentó que entre los destinos más elegidos se encuentran "Tandil, Chascomús, Junín, y Carhué, pasan al frente por su naturaleza" y destacó que los tickets a Mar del Plata en tren están agotados para todo este fin de semana.

No obstante, se refirió a los viajes de egresados que permitió retomar el programa PreViaje y sobre ello dijo: "La gran mayoría de los chicos que viajaron entre los meses de abril y ahora que termina esta etapa son jóvenes que el año pasado no pudieron ir por cuestiones económicas. Es un programa que iguala derechos, permite el acceso a un viaje de egresados a quienes no habían tenido la oportunidad".

Por otra parte, habló sobre la recuperación económicas tras la pandemia y en afirmó que "para la provincia el turismo es la quinta actividad en generación de producto bruto y tiene mucho que ver con la reactivación y el impulso que tuvo toda la actividad. Ahora fomentando y tratando que el turista siga eligiendo a la provincia".

Consultada acerca del programa "Pueblos del Interior" aseguró que "tiene como protagonista principal a pueblo con menos de 2 mil habitantes. Hay más de 1.000 fiestas y eventos locales por año".

Por último, Martínez invitó a visitar la APP Recreo en la Provincia para obtener mayor información acerca de los destinos turísticos y festividades que ofrece la Provincia de Buenos Aires.

"Este fin de semana hay fiestas regionales en varias localidades que tienen impacto a nivel local, en los prestadores, artesanos y productores. El turismo reactiva todo y las fiestas son un gran ejemplo", completó.

Con información de Télam