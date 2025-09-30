YouTube escuchó a su comunidad y eliminó una función muy criticada

Ahora se podrán ocultar las pantallas finales que aparecen en los últimos segundos de los videos.

YouTube acaba de anunciar un cambio que muchos usuarios venían pidiendo: la posibilidad de ocultar las pantallas finales que aparecen en los últimos segundos de los videos. Estas tarjetas, que suelen mostrar videos relacionados o el clásico botón de suscripción, forman parte de la plataforma desde sus inicios, pero también generan quejas porque interrumpen la experiencia de visualización. Ahora, la compañía de Google incorporó un botón que permite ocultarlas, aunque con una limitación importante: hay que hacerlo manualmente en cada video.

La decisión surge del feedback directo de la comunidad. Según explicó YouTube en su página de soporte, los usuarios pedían opciones para reducir distracciones y así poder concentrarse mejor en el contenido. Si bien la función no elimina las pantallas finales de forma permanente, representa un avance para quienes quieren ver los videos sin interrupciones.

Cómo funciona la nueva opción de Youtube

El proceso es simple: cuando aparecen las pantallas finales, el espectador encontrará un botón “Ocultar” en la esquina superior derecha del reproductor. Al hacer clic, desaparecen las tarjetas con videos sugeridos o el botón de suscripción. Eso sí, no existe una configuración global para toda la cuenta; hay que repetir la acción en cada reproducción.

Si querés sacarlas, hay que repetir la acción en cada reproducción.

YouTube aclaró que esta novedad no debería afectar el rendimiento de los videos ni el alcance de los creadores, aunque algunos especialistas creen que podría reducir las oportunidades de atraer nuevos suscriptores o retener a la audiencia.

Otros cambios en la plataforma

Junto con esta actualización Youtube también confirmó la eliminación del botón de “Suscribirse” que aparecía al pasar el mouse sobre la marca de agua en la versión de escritorio. Desde Google consideran que no era necesario mantenerlo, dado que el mismo botón ya está visible debajo del reproductor.

Con estas modificaciones, YouTube busca afinar la experiencia del usuario y dar más control sobre cómo se consumen los contenidos. Aunque no se trata de un cambio radical, sí apunta a mejorar la comodidad de quienes priorizan ver un video de principio a fin sin interrupciones.