Con esta configuración de YouTube no vas a necesitar el modo incógnito

En lugar de depender del modo incógnito —que bloquea el historial, pero también limita la interacción con tus suscripciones, listas y, en el caso de usuarios de YouTube Premium, beneficios como reproducción en segundo plano— podés usar canales secundarios asociados a tu cuenta de Google para separar intereses y consumo de contenido, y así mantener recomendaciones más precisas y ordenadas.

Esta opción resulta especialmente útil para quienes comparten dispositivos, exploran contenido ocasional o simplemente quieren gestionar varios tipos de consumo sin que todo quede registrado en un solo historial.

1) Entendé cómo funcionan los canales secundarios

Los canales secundarios son perfiles vinculados a tu misma cuenta de Google pero con historial de reproducciones, recomendaciones y configuración independientes del canal principal.

Esto significa que lo que veas en un canal —por ejemplo, temas de trabajo o contenido puntual— no alterará las sugerencias que recibís en tu canal habitual.

A diferencia del modo incógnito, los canales secundarios mantienen activos todos los beneficios de YouTube, como listas de reproducción guardadas, suscripciones y funciones de YouTube Premium (reproducción en segundo plano, sin anuncios, etc.).

2) Desde dónde podés crear un canal secundario

La creación de canales adicionales se puede hacer tanto desde la versión web de YouTube como desde la app móvil, accediendo a los ajustes de cuenta.

Generalmente, el proceso consiste en:

Acceder al menú de tu cuenta (ícono de perfil).

Seleccionar “ Cambiar a otro canal ” o “ Agregar canal ”.

Elegir un nombre para el nuevo canal secundario. Una vez creado, podés cambiar entre canales cuando lo necesites.

3) Activá el historial independiente o desactivalo

Una vez que tenés tu canal secundario, podés decidir si querés activar o desactivar el historial de reproducciones para ese perfil.

Si lo desactivás, el canal funcionará de forma muy similar a como lo haría el modo incógnito: no influirá en tus recomendaciones ni quedará vinculado al historial principal.

Este enfoque brinda una privacidad más flexible, ya que podés mantener tu sesión iniciada, seguir disfrutando de contenido sin anuncios (si sos suscriptor Premium) y conservar listas o funciones avanzadas.

4) ¿Por qué es útil esta configuración?

Privacidad sin perder beneficios : no tenés que salir de tu cuenta ni renunciar a funciones.

Recomendaciones más precisas : cada canal genera sugerencias según el consumo que vos elijas para ese perfil.

Ideal para dispositivos compartidos: varios usuarios pueden tener perfiles separados sin mezclar historiales.

Activar canales secundarios es una forma simple y eficaz de navegar con más control en YouTube sin recurrir al modo incógnito, manteniendo tus preferencias intactas y tus recomendaciones personalizadas según tus intereses reales.