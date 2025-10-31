WhatsApp suma medidas de seguridad: cómo podés incorporarlas

Hasta ahora, las copias de seguridad cifradas podían activarse mediante una contraseña o clave generada manualmente. Pero el servicio acaba de simplificar el proceso permitiendo usar claves de acceso biométricas, como huella dactilar, rostro o PIN del dispositivo. Con esto, WhatsApp extiende el mismo nivel de seguridad que protege los mensajes y llamadas dentro de la app a los backups almacenados en la nube.

Se trata de la primera aplicación de mensajería privada en ofrecer esta capa de cifrado extremo-a-extremo de forma sencilla, accesible y gratuita para sus más de 3.000 millones de usuarios. Es un paso clave para proteger conversaciones sensibles ante intentos de hackeo, robo de SIM o accesos no autorizados a cuentas de iCloud o Google Drive.

Cómo activar el cifrado con clave de acceso

Seguí estos pasos para aplicar la nueva protección en tu celular:

Abrí WhatsApp > Configuración > Chats Entrá a Copia de seguridad Seleccioná Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo Activá la opción Usar clave de acceso Confirmá con tu huella, rostro o PIN

Una vez habilitada, solo vos podrás acceder a tus copias: ni WhatsApp, ni Google, ni Apple podrán restaurarlas sin tu autorización.

Por qué es importante activarlo

Esta actualización protege tu historial incluso si:

Cambiás de dispositivo.

Perdés el teléfono.

Alguien intenta acceder a tu nube.

Sos víctima de SIM swapping.

Además, al vincular el cifrado a una clave segura y biometría, se evita olvidar contraseñas largas o perder claves alfanuméricas, un problema reportado desde que la función original se lanzó en 2021.

Con esta mejora, WhatsApp continúa fortaleciendo su enfoque en seguridad y privacidad, en un momento donde crecen las estafas y el robo de cuentas. Si todavía no activaste el cifrado de tus copias de seguridad, es un buen momento para hacerlo y mantener tus conversaciones completamente protegidas.