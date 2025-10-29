Transcribí audios de WhatsApp en Gemini en 4 simples pasos

Esta función de la IA Gemini resulta especialmente útil para mensajes extensos, audios difíciles de entender o cuando simplemente preferís leer antes que escuchar.

Desde las últimas actualizaciones de la app oficial de Gemini, podés subir el archivo de audio, pedir la transcripción y obtener el texto listo para leer o compartir. Esta opción extiende las capacidades de transcripción nativas de WhatsApp, que a veces omiten partes del mensaje o no funcionan bien en audios largos.

Cómo usar Gemini para transcribir tus audios

Primero, guardá el audio de WhatsApp en tu dispositivo móvil o en la nube: mantené presionado el mensaje de voz, seleccioná Compartir y guardalo en Archivos o en Google Drive. Después, abrí la app de Gemini en tu móvil o accedé desde web. Tocá el botón para adjuntar archivos y seleccioná el audio que guardaste. Con el archivo cargado, escribí un prompt como “Transcribí este audio completo” o “Pasá a texto lo que se dice en este mensaje”. Gemini procesará el archivo y generará un texto en minutos. Revisá el texto resultante, corregí errores si son necesarios (especialmente si hubo ruido de fondo o se habló rápido) y ya podés copiar, compartir o archivar el contenido.

Tips para mejores resultados

Asegurate de que el archivo de audio no supere los 20 MB , ya que Gemini impone ese límite al momento de subirlo.

Si el audio incluye mucho ruido de fondo, varias voces al mismo tiempo o habla muy rápida, la transcripción puede contener huecos: en esos casos, optimizá el archivo antes de subirlo .

Si lo usás frecuentemente, creá una carpeta específica de “Audios para transcribir” en Drive para organizar los mensajes que querés procesar.

Gemini representa una herramienta poderosa para quienes reciben muchos mensajes de voz en WhatsApp y prefieren leer antes que escuchar. Con solo unos pasos, podés ahorrar tiempo, mejorar tu flujo de trabajo y tener una forma más ordenada de gestionar la información recibida.