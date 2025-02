Por qué no hay que instalar versiones no oficiales de WhatsApp Todo lo que hay que saber con respecto a por qué no hay que instalar versiones no oficiales de WhatsApp.

28 de febrero, 2025 | 11.08 Por qué no hay que instalar versiones no oficiales de WhatsApp. WhatsApp se encuentra en constante evolución, incorporando nuevas funciones para mejorar la experiencia de los usuarios y fortalecer la seguridad de sus datos. Sin embargo, hay quienes buscan acceder a herramientas adicionales que no están disponibles en la aplicación oficial, recurriendo a versiones no oficiales descargadas a través de sitios de terceros o tiendas alternativas. Aunque estas versiones prometen más opciones de personalización y características exclusivas, pueden traer serios riesgos para la seguridad y privacidad de los usuarios. A continuación te contamos por qué no tenés que descargar las versiones no oficiales de WhatsApp. Por qué no hay que instalar estas versiones no oficiales En los últimos años, ha proliferado la oferta de versiones no oficiales de WhatsApp, diseñadas por desarrolladores externos sin el respaldo de Meta. Estas aplicaciones pueden atraer a los usuarios con la promesa de funciones avanzadas, pero presentan múltiples riesgos. Una de las principales amenazas es la vulnerabilidad de los datos personales, ya que estas aplicaciones no cuentan con los mismos estándares de seguridad que la versión oficial. WhatsApp sanciona a quienes hagan uso de versiones no oficiales de la app. Al instalar una versión no oficial, los usuarios exponen su información personal, así como la de sus contactos, a posibles ataques cibernéticos. Muchas de estas aplicaciones contienen malware o código malicioso que puede robar contraseñas, números de teléfono y mensajes privados. Además, algunas versiones pueden reenviar información a servidores desconocidos sin el consentimiento del usuario, comprometiendo la privacidad de las conversaciones y los archivos compartidos. WhatsApp ha dejado en claro que el uso de aplicaciones de terceros infringe sus Condiciones de servicio y puede derivar en la suspensión de la cuenta. Además, al no estar verificadas, estas versiones no ofrecen ninguna garantía de protección de datos ni aseguran la implementación de medidas de seguridad como el cifrado de extremo a extremo, lo que aumenta la posibilidad de filtraciones de información sensible. MÁS INFO Whatsapp ¿Odiás los audios de WhatsApp? La nueva función que es furor Qué es el phishing y por qué pueden bloquearte en WhatsApp por usar aplicaciones de terceros El phishing es una técnica de ciberdelincuencia que busca engañar a los usuarios para obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o accesos a cuentas personales. Los atacantes suelen utilizar aplicaciones no oficiales o falsas para distribuir enlaces maliciosos que pueden robar información. WhatsApp puede bloquear una cuenta si detecta que está utilizando versiones no oficiales, ya que estas aplicaciones pueden facilitar la propagación de ataques de phishing. Además, al no contar con los controles de seguridad de la aplicación original, los usuarios pueden ser más vulnerables a recibir mensajes fraudulentos que buscan acceder a sus datos personales. TWITTER

