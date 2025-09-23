EN VIVO
Creá stickers para WhatsApp con IA en 3 pasos

Ahora podés personalizar tus mensajes de WhatsApp con stickers creados por vos usando la IA de Gemini. Desde fotos propias hasta estilos visuales únicos, te mostramos cómo hacerlo en solo tres pasos.

23 de septiembre, 2025 | 15.41

La función de stickers personalizados de Gemini permite transformar cualquier fotografía -ya sea tuya, de una mascota o de un objeto- en un adhesivo digital. La IA identifica al sujeto principal de la imagen, lo separa del fondo, lo transforma al estilo que vos elijas y lo prepara para que lo uses en WhatsApp como cualquier sticker. 

Es ideal para quienes buscan mensajes más originales, divertidos o personalizados.

Cómo crear tu sticker personalizado

  1. Logueate en Gemini y andá a la sección para subir fotos. Elegí una imagen clara y bien iluminada; puede ser tuya, de tu mascota o algún objeto que quieras destacar.

  2. Seleccioná el estilo visual que prefieras. Gemini ofrece distintas temáticas como Pop Art, Vintage, Cartoon, Retro y otros, para darle tu propio sello. Esto ayuda mucho para que el sticker coincida con lo que imaginás.

  3. Generá el sticker, descargalo a la galería del teléfono y luego abrí WhatsApp. Subilo desde el chat (podés enviártelo a vos mismo) y usá la función “Crear sticker” desde compartir. Al final lo vas a tener listo para usarlo con tus amigos.

MÁS INFO

Consejos para mejores resultados

  • Elegí imágenes con buena iluminación y sin mucho fondo confuso: que el sujeto principal esté claro ayuda a que la IA lo recorte bien.

  • Probá varios estilos; a veces un estilo “Cartoon” resalta mejor los bordes, otro estilo “Vintage” suma textura, etc.

  • Si el sticker generado no te convence, usá la opción de regenerar sobre la misma imagen y estilo para variar detalles.

  • Para usar muchos stickers distintos con estilo parecido, podés armar packs guardando los stickers en tu galería o carpeta de favoritos de WhatsApp.

Crear stickers propios con Gemini es un recurso genial para expresarte más creativamente, divertirte con los chats y destacar entre tus contactos. En cuestión de segundos tenés algo único, hecho por vos, listo para compartir.

