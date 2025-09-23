Creá stickers para WhatsApp con IA en 3 pasos

La función de stickers personalizados de Gemini permite transformar cualquier fotografía -ya sea tuya, de una mascota o de un objeto- en un adhesivo digital. La IA identifica al sujeto principal de la imagen, lo separa del fondo, lo transforma al estilo que vos elijas y lo prepara para que lo uses en WhatsApp como cualquier sticker.

Es ideal para quienes buscan mensajes más originales, divertidos o personalizados.

Cómo crear tu sticker personalizado

Logueate en Gemini y andá a la sección para subir fotos. Elegí una imagen clara y bien iluminada; puede ser tuya, de tu mascota o algún objeto que quieras destacar. Seleccioná el estilo visual que prefieras. Gemini ofrece distintas temáticas como Pop Art, Vintage, Cartoon, Retro y otros, para darle tu propio sello. Esto ayuda mucho para que el sticker coincida con lo que imaginás. Generá el sticker, descargalo a la galería del teléfono y luego abrí WhatsApp. Subilo desde el chat (podés enviártelo a vos mismo) y usá la función “Crear sticker” desde compartir. Al final lo vas a tener listo para usarlo con tus amigos.

Consejos para mejores resultados

Elegí imágenes con buena iluminación y sin mucho fondo confuso: que el sujeto principal esté claro ayuda a que la IA lo recorte bien.

Probá varios estilos; a veces un estilo “Cartoon” resalta mejor los bordes, otro estilo “Vintage” suma textura, etc.

Si el sticker generado no te convence, usá la opción de regenerar sobre la misma imagen y estilo para variar detalles.

Para usar muchos stickers distintos con estilo parecido, podés armar packs guardando los stickers en tu galería o carpeta de favoritos de WhatsApp.

Crear stickers propios con Gemini es un recurso genial para expresarte más creativamente, divertirte con los chats y destacar entre tus contactos. En cuestión de segundos tenés algo único, hecho por vos, listo para compartir.