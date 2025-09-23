Cada vez es más fácil ver en redes sociales fotos que parecen auténticas, donde usuarios aparecen junto a sus ídolos. Aunque no son reales: son creaciones generadas con IA, gracias a Gemini, la plataforma de Google que transforma descripciones de texto y fotos propias en imágenes visuales muy convincentes. Si querés intentar, te explicamos cómo hacerlo bien.

Pasos para crear tu foto con un famoso usando Gemini

Entrá a Gemini desde el navegador o app móvil compatible. Necesitás iniciar sesión con una cuenta de Google para acceder a la función de generación de imágenes. Subí tu foto (opcional, pero recomendable) si querés aparecer vos en la imagen. Asegurate de que esté bien iluminada y tu rostro sea claramente visible. También necesitás, si elegís usarla, aportar una buena foto del famoso o personaje, siempre respetando licencias y derechos. Escribí un prompt detallado. Mientras más específico seas, mejor será el resultado. Podés describir: Estilo visual (Polaroid, vintage, selfie, etc.)

La pose que quieran adoptar (abrazados, sonriendo, frente al escenario, etc.)

Iluminación (flash, luz natural, fondo oscuro, etc.)

Fondo o ambiente (cortinas, concierto, naturaleza, etc.)

Efectos como desenfoque ligero, bordes, estilo nostálgico. Generá varias versiones. La IA te mostrará algunas imágenes derivadas del mismo prompt. Elegí la que mejor se vea, o modificá lo que no te convenza (como fondo, expresión, luz) para refinar. Descargá y compartí, con claridad. Una vez contento con el resultado, bajalo en alta resolución para conservar calidad. Siempre conviene aclarar que es una creación de IA cuando la compartís, para evitar confusiones o malentendidos.

Consideraciones importantes

Aunque la herramienta es divertida y potente, hay puntos éticos y prácticos que conviene tener en cuenta:

La plataforma de Gemini no permite usar fotos de otras personas sin su consentimiento. Usá solo imágenes propias o aquellas con permisos.

Algunas funciones o estilos pueden estar disponibles solo en ciertos idiomas o regiones.

Las imágenes generadas pueden variar en calidad según la claridad de las fotos que subas y lo claro o creativo que seas al describir el prompt.

Crear estas fotos puede ser una forma de experimentar, divertirse o generar contenido creativo. Pero también plantea debates sobre privacidad, veracidad y qué tan real es lo que vemos en redes sociales.