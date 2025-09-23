Cada vez es más fácil ver en redes sociales fotos que parecen auténticas, donde usuarios aparecen junto a sus ídolos. Aunque no son reales: son creaciones generadas con IA, gracias a Gemini, la plataforma de Google que transforma descripciones de texto y fotos propias en imágenes visuales muy convincentes. Si querés intentar, te explicamos cómo hacerlo bien.
Pasos para crear tu foto con un famoso usando Gemini
-
Entrá a Gemini desde el navegador o app móvil compatible. Necesitás iniciar sesión con una cuenta de Google para acceder a la función de generación de imágenes.
-
Subí tu foto (opcional, pero recomendable) si querés aparecer vos en la imagen. Asegurate de que esté bien iluminada y tu rostro sea claramente visible. También necesitás, si elegís usarla, aportar una buena foto del famoso o personaje, siempre respetando licencias y derechos.
-
Escribí un prompt detallado. Mientras más específico seas, mejor será el resultado. Podés describir:
-
Estilo visual (Polaroid, vintage, selfie, etc.)
-
La pose que quieran adoptar (abrazados, sonriendo, frente al escenario, etc.)
-
Iluminación (flash, luz natural, fondo oscuro, etc.)
-
Fondo o ambiente (cortinas, concierto, naturaleza, etc.)
-
Efectos como desenfoque ligero, bordes, estilo nostálgico.
-
-
Generá varias versiones. La IA te mostrará algunas imágenes derivadas del mismo prompt. Elegí la que mejor se vea, o modificá lo que no te convenza (como fondo, expresión, luz) para refinar.
-
Descargá y compartí, con claridad. Una vez contento con el resultado, bajalo en alta resolución para conservar calidad. Siempre conviene aclarar que es una creación de IA cuando la compartís, para evitar confusiones o malentendidos.
Consideraciones importantes
Aunque la herramienta es divertida y potente, hay puntos éticos y prácticos que conviene tener en cuenta:
-
La plataforma de Gemini no permite usar fotos de otras personas sin su consentimiento. Usá solo imágenes propias o aquellas con permisos.
-
Algunas funciones o estilos pueden estar disponibles solo en ciertos idiomas o regiones.
-
Las imágenes generadas pueden variar en calidad según la claridad de las fotos que subas y lo claro o creativo que seas al describir el prompt.
Crear estas fotos puede ser una forma de experimentar, divertirse o generar contenido creativo. Pero también plantea debates sobre privacidad, veracidad y qué tan real es lo que vemos en redes sociales.