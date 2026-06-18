Waymo retira unos 3.900 robotaxis por riesgo de que entren en zonas de obras cerradas al tráfico

Imagen de archivo de un robotaxi de Waymo circulando por Nueva York, EEUU.

Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Alphabet , está retirando del mercado cerca ‌de 3.900 robotaxis ‌en Estados Unidos por un problema de software que podría hacer que los vehículos entraran en una zona de obras cerrada de la autopista y siguieran circulando.

Se trata de la segunda retirada del mercado llevada a cabo por Waymo ​en poco más ⁠de un mes.

La última retirada, notificada a ‌la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico ⁠en Carreteras (NHTSA), se debe a ⁠más de una docena de incidentes ocurridos desde principios de abril en California y Arizona.

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En estos incidentes, ⁠los vehículos autónomos de Waymo no ​reconocieron las señales de cierre de ‌rampas y las ignoraron, entrando ‌en zonas de obras de autopista previamente ⁠planificadas y en carriles de autopista con obras en curso.

La empresa impuso inicialmente restricciones a la circulación por autopista hasta que adoptó medidas ​para mejorar ‌la detección y la respuesta ante los cierres de autopistas. Waymo actualizó el software de los vehículos para evitar entrar en las zonas de obras.

Waymo declaró el ⁠jueves en un comunicado a Reuters que había "identificado un margen de mejora en cuanto al rendimiento en las zonas de obras de las autopistas. El mes pasado restringimos voluntariamente las operaciones en autopista mientras realizábamos mejoras".

El mes pasado, Waymo retiró del servicio unos ‌3 800 robotaxis porque podían entrar en carreteras inundadas con límites de velocidad más altos.

La retirada se produjo tras un incidente ocurrido el 20 de abril, en el que un vehículo se adentró ‌en un carril inundado en San Antonio durante condiciones meteorológicas extremas. Waymo afirmó que el vehículo iba vacío ‌y no ⁠hubo heridos, pero el incidente llevó a la empresa a revisar situaciones similares ​que implicaran altas velocidades y carreteras inundadas e intransitables.

Con información de Reuters