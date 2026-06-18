Ver República Checa vs. Sudáfrica en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

La sobriedad checa contra la alegría de los Bafana Bafana.

La segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026 pondrá frente a frente a dos seleccionados que llegan con la obligación de sumar. Sudáfrica y República Checa se medirán el próximo jueves 18 de junio a las 13 (hora argentina) en Atlanta, en un encuentro que puede resultar decisivo para las aspiraciones de ambos de avanzar a la fase eliminatoria. Tras un estreno sin victorias, el margen de error se redujo considerablemente y el duelo aparece como una verdadera final anticipada.

Para los africanos y los europeos, el objetivo es el mismo: conseguir los primeros puntos del certamen y mantenerse con vida antes de la tercera y última jornada de la fase de grupos. El contexto agrega presión, ya que México y Corea del Sur arrancaron con ventaja en la zona, dejando a sudafricanos y checos en una situación incómoda de cara al futuro inmediato. Y con una pálida imagen demostrada en lo futbolístico que los obliga a mejorar y mucho.

Por dónde ver Sudafrica contra República Checa

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Sudáfrica y República Checa será transmitido por DSports, Flow, Paramount+ y TyC Sports.

Cómo llegan Sudáfrica y República Checa a este duelo por el Mundial 2026

Sudáfrica llega golpeada después de caer 2-0 frente a México en el partido inaugural del torneo. El conjunto dirigido por Hugo Broos mostró poco en su primer partido y no logró sostener el ritmo ante el anfitrión, algo que terminó pagando caro con sus errores, ya que el equipo sufrió las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, dos ausencias sensibles para un compromiso en el que necesita mejorar en todos los aspectos de su juego. Los Bafana Bafana afrontan el choque conscientes de que una nueva derrota los dejaría al borde de la eliminación.

Sudáfrica perdió en el debut ante México.

República Checa tampoco pudo comenzar con el pie derecho. El conjunto europeo perdió 2-1 ante Corea del Sur en Guadalajara, en un partido en el que fueron ampliamente superados en el juego, pero mostraron ser peligrosos a través de la pelota aérea y apostar a un juego directo, sin demasiada elaboración. Un punto que abre la incógnita en torno a cómo será el desenvolvimiento futbolístico de los equipos, que no demostraron buen rendimiento en sus respectivos debuts y necesitan sumar tres puntos para tener aspiraciones de seguir con vida en esta copa.