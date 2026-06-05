Trump dice que su equipo "estudiará" compra de participaciones en firmas de inteligencia artificial

Por Courtney Rozen
WASHINGTON, 5 jun (Reuters) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes a periodistas que su equipo está estudiando la posibilidad de que las empresas de inteligencia artificial (IA) ofrezcan al contribuyente estadounidense la oportunidad de adquirir participaciones en sus empresas.
Altos funcionarios estadounidenses mantuvieron conversaciones preliminares con empresas de IA sobre la posibilidad de que el Gobierno adquiera algunas acciones de sus empresas, informó el medio de noticias digitales NOTUS.
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Trump hizo el comentario en respuesta a una pregunta de un periodista sobre el tema.
"Hay algo muy interesante en ello, ya que casi se convierte en una asociación con el público estadounidense", dijo a periodistas. "Lo estudiaremos".
Trump también dijo a periodistas que se reunirá con ejecutivos del sector de la IA en la Casa Blanca "probablemente la semana que viene".
Con información de Reuters