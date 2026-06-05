Trump dice que su equipo "estudiará" compra de participaciones en firmas de inteligencia artificial

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Trump, pronuncia un discurso sobre inteligencia artificial.

Por Courtney ​Rozen

WASHINGTON, 5 jun (Reuters) - El presidente de ‌Estados Unidos, ‌Donald Trump, dijo el viernes a periodistas que su equipo está estudiando la posibilidad de que las ​empresas de ⁠inteligencia artificial (IA) ofrezcan ‌al contribuyente estadounidense ⁠la oportunidad de ⁠adquirir participaciones en sus empresas.

Altos funcionarios estadounidenses mantuvieron ⁠conversaciones preliminares con ​empresas de IA ‌sobre la posibilidad ‌de que el ⁠Gobierno adquiera algunas acciones de sus empresas, informó el medio ​de ‌noticias digitales NOTUS.

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Trump hizo el comentario en respuesta a una pregunta de ⁠un periodista sobre el tema.

"Hay algo muy interesante en ello, ya que casi se convierte en una asociación con ‌el público estadounidense", dijo a periodistas. "Lo estudiaremos".

Trump también dijo a periodistas que se reunirá con ejecutivos ‌del sector de la IA en la Casa ‌Blanca "probablemente ⁠la semana que viene".

Con información de Reuters