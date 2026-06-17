Trump afirma que las negociaciones con Anthropic "van bien"

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra la página web de Anthropic

Por Steve ​Holland y Courtney Rozen

EVIAN-LES-BAINES, Francia, 17 jun (Reuters) - El presidente de ‌Estados Unidos, Donald ‌Trump, afirmó el miércoles que las negociaciones con la empresa de inteligencia artificial Anthropic "van bien".

Trump hizo estas declaraciones a la prensa en la cumbre del G7, ​tras una ⁠reunión entre los líderes y ‌los directivos del sector tecnológico, ⁠entre los que ⁠se encontraba el presidente ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.

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Anthropic mantiene una disputa ⁠con la Administración Trump sobre ​el acceso de extranjeros ‌a sus modelos ‌de IA más avanzados, Fable ⁠5 y Mythos 5. El viernes, la empresa desactivó el acceso de todos los usuarios ​a dichos ‌modelos después de que Trump ordenó a Anthropic bloquear el acceso de ciudadanos extranjeros a los mismos.

La reunión con ⁠los líderes del G7 y los directivos del sector tecnológico fue la primera vez que Trump se reunió con Amodei en público desde que se dictó la orden.

La Administración ‌Trump ha afirmado que tiene "preocupaciones en materia de seguridad nacional" con respecto a los modelos más avanzados de Anthropic. Un portavoz de ‌Trump se negó a dar más detalles sobre las conversaciones con la empresa. ‌El ⁠portavoz de Anthropic no respondió de inmediato a una ​solicitud de comentarios.

(Escrito por Katharine Jackson y Courtney Rozen en Washington; editado en español por Carlos Serrano)