Cómo comprar en Temu desde Argentina: el paso a paso

Temu es una plataforma de compras online que ofrece productos muy económicos, con envío directo desde Asia. Tiene una estética similar a Shein, pero su catálogo incluye desde ropa hasta electrónica, decoración y más. Algunos usuarios recomiendan no comprar productos pesados y/o frágiles, dado el largo recorrido que tienen que hacer post compra.

Debido a su combinación de precios bajos y promociones agresivas, la aplicación se volvió popular en Argentina. En un contexto económico complicado, comprar a un precio bajo un producto que llega a la puerta de tu casa se vuelve tentador. Pero, ¿cómo comprar sin complicarse?

Paso a paso para comprar en Temu desde Argentina

Descargar la app o ingresar al sitio: la aplicación está disponible en Play Store y App Store, aunque también se puede comprar desde la web oficial temu.com. Crear una cuenta: el registro se realiza con correo electrónico o redes sociales. Una vez dentro, es posible guardar direcciones de envío y métodos de pago. Elegí tus productos: el catálogo es enorme, e incluye ropa, accesorios, decoración, juguetes y hasta pequeños electrónicos. Es recomendable leer las reseñas y mirar las fotos de otros compradores para evitar sorpresas. Verificá los costos finales: aunque muchos productos figuran con precios bajos, hay que considerar posibles tasas aduaneras o impuestos. El sistema “puerta a puerta” permite recibir compras internacionales, pero pueden aplicarse cargos adicionales. Elegí método de pago: Temu acepta tarjetas de crédito y débito internacionales, y en algunos casos billeteras digitales. Confirmá la compra y hacé el seguimiento correspondiente: tras el pago, la app ofrece un sistema de seguimiento. Los envíos suelen tardar entre 15 y 30 días en llegar a domicilio.

¿Hay riesgos al comprar? Consejos clave

Como con cualquier sitio internacional, puede haber demoras o cargos extra. Por eso es clave comprar con precaución, leer opiniones y usar métodos de pago seguros en todo momento. Consejos clave:

Comprar en montos pequeños para reducir riesgos de aduana.

Usar métodos de pago seguros.

Revisar con frecuencia el seguimiento del pedido.

En definitiva, Temu ofrece una experiencia similar a otros gigantes del e-commerce, pero con precios agresivos y plazos de entrega más largos. Una opción atractiva si se compra con precaución.