Los clientes de Telecentro ya pueden acceder a las señales DSports desde la TV y Telecentro Play.

Telecentro amplía su propuesta deportiva con la llegada de DSports

Telecentro anunció la incorporación de las señales DSports a su grilla de televisión y también a Telecentro Play, fortaleciendo su propuesta de entretenimiento para quienes disfrutan de los grandes eventos deportivos internacionales. A partir de esta incorporación, los clientes podrán acceder a una programación más completa tanto desde el televisor como desde dispositivos móviles.

La llegada de DSports coincide con un año muy especial para el deporte mundial, ya que permitirá seguir una de las coberturas más completas del Mundial FIFA 2026, con transmisiones especiales y contenidos exclusivos que acompañarán cada etapa del torneo.

Mucho más que partidos en vivo

Además de los encuentros deportivos, las señales ofrecerán una programación integral con análisis, programas especiales, entrevistas, previas y contenido exclusivo para seguir cada competencia desde diferentes perspectivas.

Entre los principales contenidos disponibles se destacan:

Cobertura completa del Mundial FIFA 2026.

Partidos exclusivos de la CONMEBOL Sudamericana.

LaLiga de España.

EuroLeague Basketball.

Torneos internacionales organizados por FIBA.

Grandes competencias del ciclismo mundial, incluido el Giro de Italia.

Otras disciplinas y eventos deportivos internacionales.

Deportes con mayor calidad de imagen

Uno de los diferenciales de esta incorporación es la posibilidad de disfrutar determinados eventos deportivos en Ultra HD 4K, ofreciendo imágenes con mayor definición, colores más precisos y una experiencia inmersiva para seguir cada detalle de las competencias.

Las nuevas señales estarán disponibles en:

DSports 1 HD: canales 109 y 995 HD.

canales 109 y 995 HD. DSports 2: canales 110 y 996 HD.

canales 110 y 996 HD. DSports 4K: canal 4002.

Más entretenimiento para los clientes de Telecentro

Con esta incorporación, Telecentro continúa fortaleciendo su ecosistema de contenidos, sumando nuevas alternativas para quienes buscan disfrutar de los principales eventos deportivos desde su hogar o a través de Telecentro Play, con una propuesta que combina conectividad, televisión y acceso multiplataforma.