China apunta a la capacidad tecnológica de Taiwán para eludir la "contención" mundial, según Taipéi

FOTO DE ARCHIVO. Se muestra un chip en el Instituto de Investigación de Semiconductores de Taiwán (TSRI) en el Parque Científico de Hsinchu, en Hsinchu, Taiwán

China tiene ​como objetivo a Taiwán para hacerse con su tecnología avanzada de fabricación de chips y su talento, como forma de romper la "contención" internacional a la ‌que se ve sometido el país, ‌según un informe de la principal agencia de seguridad de la isla.

La carrera de China por el talento y la experiencia en el sector de los chips se ha intensificado a medida que Pekín impulsa la autosuficiencia en semiconductores avanzados, en un escenario de competitividad tecnológica cada vez más profunda con EEUU.

Taiwán, que China reclama como territorio propio, denuncia con frecuencia la desarticulación de redes de empresas chinas que intentan ​captar ilegalmente talento en el ⁠sector de los semiconductores y la alta tecnología, y cuenta con leyes estrictas ‌para impedir que las tecnologías más avanzadas lleguen a China.

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En un ⁠informe dirigido a los legisladores, la Oficina de ⁠Seguridad Nacional de Taiwán afirmó que China está intentando "atraer" a las industrias de alta tecnología de Taiwán, incluidas la inteligencia artificial y los semiconductores, para que establezcan o ⁠mantengan sus operaciones en China.

"También sigue utilizando canales indirectos para captar talento taiwanés, ​robar tecnología y adquirir productos controlados, con el objetivo ‌de obtener tecnologías y productos clave, como ‌los chips de proceso avanzado de Taiwán, rompiendo así el cerco tecnológico internacional", ⁠añade el informe.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. China afirma que Taiwán es una de sus provincias y que, con el tiempo, quedará bajo el control de Pekín.

Taiwán es la sede ​de TSMC , ‌el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y principal proveedor de empresas como Nvidia y Apple .

También se espera que China utilice una serie de métodos híbridos, entre los que se incluyen ultrafalsificaciones ("deepfakes") y encuestas de opinión falsas, para interferir en las elecciones locales de Taiwán a finales de año, ⁠según el informe, del que Reuters ha revisado una copia.

La Red de Servicios del Gobierno de Taiwán fue objeto de más de 170 millones de intentos de intrusión en el primer trimestre de este año, añadió el informe, presentado antes de que el director general de la oficina, Tsai Ming-yen, respondiera a las preguntas de los legisladores el miércoles.

"No se puede descartar que el Partido Comunista Chino esté sentando las bases para interferir en ‌las elecciones de finales de año en Taiwán, con la intención de ampliar la recopilación de inteligencia, la vigilancia y el robo de datos", señala el informe.

Taiwán también se enfrenta a una presión militar china constante.

En el primer trimestre, se detectaron más de 420 aviones militares chinos operando en torno a Taiwán, y buques de la Armada china coordinaron ‌con ellos la realización de 10 "patrullas conjuntas de preparación para el combate", añade el informe.

El Partido Comunista de China se enfrenta a riesgos crecientes debido a presiones internas y externas, ‌como la debilidad económica ⁠y la competencia geopolítica, según el informe.

"No obstante, sigue empleando una serie de amenazas híbridas contra Taiwán, incluida la intimidación militar", añade el ​informe.

El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín y afirma que solo el pueblo de la isla puede decidir su futuro.

Con información de Reuters