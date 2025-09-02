Verificá si Starlink ya está funcionando en tu ciudad

Un satélite espacial apuntando a la tierra.

Starlink es una red de internet satelital de alta velocidad creada por SpaceX, la empresa de Elon Musk. Funciona a través de satélites en órbita baja, lo que permite ofrecer conectividad en zonas rurales o alejadas de los grandes centros urbanos, donde otras compañías no llegan.

En Argentina, Starlink ya opera bajo la empresa Tibro Latam S.R.L., y su propuesta se volvió muy atractiva para quienes buscan una conexión rápida, estable y sin depender de cables ni antenas terrestres.

¿Dónde está disponible Starlink en Argentina?

Aunque el servicio aún está en etapa de expansión, ya se encuentra disponible en buena parte del país, especialmente en zonas con poca cobertura tradicional. Starlink ofrece a los usuarios una herramienta clave para verificar la cobertura: su Mapa de Disponibilidad. Este mapa interactivo permite ver de forma rápida el estado del servicio en cualquier lugar del mundo.

El mapa utiliza un código de colores muy simple: si tu zona está en verde, podés contratar el servicio de inmediato. Si está en otro color, la situación puede variar: las áreas con el servicio "agotado" o con "capacidad máxima alcanzada" indican que ya no hay disponibilidad, por ejemplo, en la capital. Por otro lado, las zonas "sin fecha estimada" o en espera de "aprobación regulatoria" no cuentan con el servicio.

En Argentina, el mapa muestra una cobertura amplia, aunque hay excepciones importantes. Zonas clave como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y algunas ciudades como Río Grande y Cutral Co ya no tienen disponibilidad. Sin embargo, hay buenas noticias para las Islas Malvinas, ya que se espera que el servicio esté activo a lo largo de 2025, lo que podría mejorar significativamente la conectividad en una de las zonas más remotas del país.

¿Cómo consultar la disponibilidad en tu ciudad?

Es muy simple:

Ingresá al sitio oficial de Starlink.

Hacé clic en “Ver disponibilidad”.

Ingresá tu dirección exacta o código postal.

El sistema te dirá si podés contratar el servicio o si todavía está en espera.

También tenes la opción disponible de dejar tu correo para que te avisen cuando haya disponibilidad en tu zona.

¿Cuánto cuesta Starlink?

Conexión estándar: $56.100 por mes.

Conexión Lite (más básica): $38.000 por mes.

Antena estándar: $499.999 (por única vez).

Antena mini: $189.000 (por única vez).

Ofrece velocidades de 100 Mbps y buena estabilidad, ideal para videollamadas, streaming o home office. Es una solución pensada para quienes no tienen otra opción de calidad.