Qué diferencias hay entre Android TV y Chromecast

Cada vez más usuarios se preguntan si vale la pena comprar un televisor con Android TV integrado o apostar por un Chromecast con Google TV para convertir cualquier pantalla en smart. Aunque a simple vista parecen lo mismo, en la práctica ofrecen experiencias distintas, y esa diferencia puede definir tu compra.
Diferencias principales
Lo primero que hay que entender es que Android TV y Google TV parten del mismo sistema operativo, pero Google TV funciona como una capa más moderna, con mejor integración de recomendaciones y actualizaciones más frecuentes. Mientras que los televisores dependen del fabricante para recibir mejoras, los Chromecast suelen actualizarse más seguido y durante más años.
El precio y el hardware también marcan la diferencia. Un televisor con Android TV será inevitablemente más caro que un Chromecast, ya que incorpora pantalla, parlantes y todos los componentes físicos asociados. En cambio, el Chromecast se conecta a cualquier televisor, agregando funciones inteligentes sin necesidad de reemplazar la pantalla.
Otro punto clave son las aplicaciones preinstaladas. Los Chromecast con Google TV traen lo justo y necesario, mientras que muchos televisores con Android TV cargan apps del fabricante o de terceros que, en la práctica, terminan siendo bloatware. La buena noticia es que la mayoría se pueden borrar o desactivar.
En cuanto a imagen y sonido, ambos sistemas permiten reproducir contenido en HD, 4K e incluso 8K, dependiendo del modelo. Eso sí, hay que tener en cuenta las compatibilidades: un Chromecast 4K no mejora la resolución de un televisor HD, y viceversa. Respecto al audio, el Chromecast no tiene parlantes, pero se lleva muy bien con barras de sonido y sistemas externos.
El control remoto también marca diferencias. Los televisores mantienen mandos tradicionales, con teclas numéricas y más opciones, mientras que el de Chromecast es minimalista y apuesta fuerte a Google Assistant y los comandos de voz. Finalmente, hay que hablar del almacenamiento: los Chromecast traen unos 8 GB y muchos televisores ni siquiera llegan a eso. Para ambos casos, lo ideal es sumar un pendrive o disco externo si pensás instalar varias apps.