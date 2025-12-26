Tres días de fiesta: el Chayero Sanagasteño 2026 ya tiene fechas y artistas confirmados

El Festival Chayero Sanagasteño 2026, una de las celebraciones artísticas y culturales más importantes de La Rioja, confirmó su grilla nacional para la próxima edición que se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, los días viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de enero, en la Villa Veraniega de Sanagasta. La fiesta, que alcanzará su 51ª edición, convocará a miles de vecinos, turistas y amantes de la música popular y las tradiciones riojanas.

La apertura del festival será el viernes 16 de enero, con la actuación de Sergio Galleguillo, una de las voces más representativas del folklore argentino. Esa primera noche también contará con la presentación del grupo Desakta2 y la participación de artistas riojanos, que dará inicio a tres noches de celebración musical y cultural.

El sábado 17 de enero continuará la propuesta con una grilla diversa que combinará expresiones folklóricas con propuestas contemporáneas de la música popular, que mantiene el espíritu tradicional del festival. Esta fecha incluirá a Canto 4, Los Kijanoss y Los Herrera, junto a artistas provinciales.

Un festival lleno de identidad riojana

El cierre del Chayero Sanagasteño será el domingo 18 de enero, con las presentaciones de Lázaro Caballero, La LBC y Euge Quevedo, además de artistas riojanos, lo que completa una cartelera pensada para públicos de distintas edades y gustos musicales.

Las entradas anticipadas para las tres noches ya se encuentran a la venta a través de la plataforma PaseShow. El valor de la primera tanda es de 15.000 pesos para el sector Rancho y de 25.000 pesos para el sector Platea, con venta online.

El Festival Chayero Sanagasteño se consolida cada año como uno de los eventos más convocantes del calendario cultural de la provincia, no solo por su propuesta artística, sino también por su impacto turístico y económico en Sanagasta durante la temporada de verano. Con una grilla que combina figuras de renombre nacional y talentos locales, la edición 2026 se proyecta como una de las más destacadas de su historia reciente.

Venta de entradas y logística para la Chaya 2026

El Banco Rioja inició la comercialización de entradas para la Chaya 2026 y ofrece a los empleados públicos la posibilidad de adquirirlas en hasta seis cuotas mediante débito en cuenta sueldo desde el 10 hasta el 28 de enero. El vicepresidente de la institución, Marcelo Becerra, confirmó que la atención se realizará en el anexo de la entidad en horarios extendidos y desmintió categóricamente los rumores sobre una posible venta del banco provincial.

En un contexto de tensiones financieras por la falta de recursos nacionales, las autoridades locales destacaron que las festividades centrales se llevarán a cabo del 13 al 15 de febrero para la Fiesta Nacional de la Chaya y del 16 al 18 del mismo mes para el Festival Chayero Sanagasteño, lo que consolida una agenda cultural de gran impacto para el turismo regional.

Durante la presentación oficial del evento, el gobernador Ricardo Quintela enfatizó que el turismo es un sector dinámico esencial para el desarrollo de La Rioja y defendió el uso del bono BoCaDe (Chachos) como una herramienta necesaria para movilizar la economía local frente a las restricciones financieras externas. El mandatario subrayó que la economía debe centrarse en la producción de bienes y servicios para la gente antes que en el mero sector financiero.