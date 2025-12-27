Alerta por lluvias y tormentas: cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario hoy, sábado 27 de diciembre de 2025

El último fin de semana completo de diciembre arranca con el clima como protagonista. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que este sábado 27 será una jornada atravesada por tormentas, especialmente durante la mañana y la tarde, con mejoras parciales hacia la noche.

En un contexto de calor persistente y elevada humedad, el combo de lluvias intensas y subas bruscas de temperatura vuelve a encender alertas en el sur y centro de la provincia de Santa Fe, una región que en los últimos veranos ya sufrió episodios de anegamientos repentinos y tormentas severas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

En Rosario, este sábado 27 se presenta con una temperatura máxima de 33° y mínima de 20°. Durante la mañana, la probabilidad de tormentas oscila entre 40% y 70%, con lluvias que podrían intensificarse hacia la tarde, cuando el termómetro trepe a su punto más alto del día.

Hacia la noche, el pronóstico indica una mejora temporaria, con cielo mayormente despejado y 0% de probabilidad de lluvias, aunque el calor seguirá presente. Los vientos serán leves a moderados, rotando del sector norte y noreste, un patrón típico de jornadas previas a inestabilidad fuerte.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

En la capital provincial, el escenario es similar pero con temperaturas apenas más moderadas. Para este sábado se espera una máxima de 29° y mínima de 22°, con lluvias y tormentas durante casi toda la jornada.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene alta: 70% a 100% por la mañana y al mediodía, bajando hacia la noche a valores cercanos al 10%. La combinación de humedad elevada y nubosidad constante genera un ambiente sofocante, típico del cierre de diciembre en la región litoral.

Pronóstico de Santa Fe.

Pronóstico extendido: ¿Cómo sigue el clima el domingo y el lunes?

El domingo 28 llegaría con una mejora generalizada. En Rosario, el cielo se presentaría parcialmente nublado, sin lluvias y con una máxima que volverá a rondar los 33°. En Santa Fe capital, el alivio será similar, con temperaturas cercanas a los 27° y tiempo estable.

Sin embargo, el lunes 29 vuelve el calor intenso: Rosario podría alcanzar los 35°, mientras que Santa Fe rondará los 31°, lo que consolida una tendencia de altas temperaturas que ya se perfila como una de las marcas del verano 2025.

Otras recomendaciones del SMN para el clima de este sábado