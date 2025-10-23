EN VIVO
Samsung presentó Galaxy XR, sus nuevos lentes con IA

Samsung presentó Galaxy XR, su primer visor de realidad extendida con IA multimodal y plataforma Android XR, desarrollado junto a Google y Qualcomm. El equipo apunta a mezclar apps conocidas (YouTube, Maps, Fotos) con experiencias inmersivas en 3D y “passthrough” para ver el mundo real con superposiciones útiles.

23 de octubre, 2025 | 15.23

En el lanzamiento global, Samsung destacó los controles naturales por voz, gestos y miradas, y la integración con Gemini para preguntas contextuales. Además, los Galaxy XR cuentan con un diseño pensado para sesiones prolongadas: pantallas micro-OLED 4K por ojo, seguimiento de cabeza, manos y ojos, escudo de luz desmontable y batería externa para aligerar el visor. El futuro llegó hace rato.

Qué ofrece y cómo funciona

  • IA multimodal: entendimiento de lo que ves y decís al mismo tiempo. Podés pedir rutas, resumir lo que aparece en pantalla o contextualizar objetos del entorno.

  • Android XR: base que trae a un espacio 3D tus apps de Android optimizadas; ventanas flotantes, ancladas en el entorno y multitarrea.

  • Controles naturales: navegás con gestos de mano, fijás elementos con la mirada y confirmás con un gesto o un comando de voz.

  • Potencia y visual: plataforma Snapdragon XR2+ Gen 2, renderizado de baja latencia y micro-OLED 4K para nitidez en texto, interfaces y vídeo.

  • Comodidad: arnés equilibrado, pack de batería externo (alivia el peso frontal) y escudo para bloquear luz si preferís inmersión total.

  • Productividad y ocio: pantallas virtuales gigantes para trabajar, ver series o jugar; compatibilidad con controladores Bluetooth y accesorios de entrada.

Precio y disponibilidad

Galaxy XR se lanzó con precio de referencia de US$1.799 y configuración base de 256 GB en color Silver Shadow. La disponibilidad inicial comienza en mercados seleccionados (incluyendo EE. UU. y Corea) a través de la web de Samsung y tiendas oficiales, con llegada gradual a más países en las próximas semanas. Samsung complementa el lanzamiento con bundles de servicios y opciones de financiación según región.

MÁS INFO

Para quién está pensado

  • Profesionales y creadores que quieren múltiples pantallas virtuales, revisión de prototipos o edición en gran formato sin monitores físicos.

  • Usuarios de entretenimiento que buscan cine personal, juegos y experiencias interactivas con control natural.

  • Exploradores y estudiantes que aprovechan Maps, YouTube y Fotos en modo inmersivo con asistencia de IA.

Con Galaxy XR, Samsung entra de lleno al mercado XR con un visor centrado en IA, comodidad y precio más competitivo que sus rivales premium, y sienta la base de un ecosistema XR que crecerá con más apps y accesorios.

