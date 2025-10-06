Cómo es Vision AI, el televisor de Samsung con inteligencia artificial

Samsung presentó en Argentina Vision AI, su nueva línea de televisores con inteligencia artificial.

El futuro de los hogares inteligentes ya está entre nosotros. En un mercado que crece a un ritmo anual del 10 %, impulsado por la urbanización, el acceso a internet y el auge del IoT, Samsung presentó en Argentina Vision AI, su nueva línea de televisores con inteligencia artificial.

La marca, líder mundial en TV promete una experiencia que redefine el entretenimiento y la conectividad en el hogar, con funciones diseñadas para hacer de la pantalla el centro de la vida digital. Hasta el 31 de octubre, los televisores Vision AI se pueden conseguir con envío gratis en el e-store de Samsung y tiendas oficiales.

Qué es Vision AI y qué puede hacer

Los nuevos TV Samsung Vision AI incorporan herramientas basadas en inteligencia artificial que optimizan imagen, sonido y usabilidad. Entre las más destacadas se encuentran:

AI Upscaling: mejora la resolución y nitidez en tiempo real.

Gestos Universales: permite controlar el televisor desde un Galaxy Watch con simples movimientos.

Color Booster Pro: ajusta la intensidad y precisión de los colores según cada escena.

Pet Care: monitorea a tus mascotas mediante SmartThings y envía alertas inteligentes.

Karaoke integrado: diversión instantánea con solo un smartphone.

Generador de fondos AI: crea imágenes únicas según el estado de ánimo.

Art Store: acceso a más de 3.000 obras de arte de museos y artistas de todo el mundo.

Las líneas Vision AI: OLED, Neo QLED y QLED

OLED (S95F, 77″ y 65″): Con el procesador NQ4 AI Gen3, 128 redes neuronales y tecnología AI Upscaling Pro, ofrece imagen 4K, colores vibrantes y brillo un 70 % superior gracias a OLED HDR Pro. Incluye el Ultimate Gaming Pack, que alcanza 165 Hz en 4K con AMD FreeSync y NVIDIA G-Sync para partidas sin latencia.

(S95F, 77″ y 65″): Con el procesador NQ4 AI Gen3, 128 redes neuronales y tecnología AI Upscaling Pro, ofrece imagen 4K, colores vibrantes y brillo un 70 % superior gracias a OLED HDR Pro. Incluye el Ultimate Gaming Pack, que alcanza 165 Hz en 4K con AMD FreeSync y NVIDIA G-Sync para partidas sin latencia. Neo QLED 8K (Q900F, 85″): Su procesador NQ8 AI Gen2 con 256 redes neuronales eleva la imagen a 8K real. Con diseño Metal Frame y tecnología Glare Free, logra una estética premium y visualización sin reflejos.

(Q900F, 85″): Su procesador NQ8 AI Gen2 con 256 redes neuronales eleva la imagen a 8K real. Con diseño Metal Frame y tecnología Glare Free, logra una estética premium y visualización sin reflejos. Neo QLED 4K (QN70F, 85″, 75″, 65″ y 55″): Gracias al NQ4 AI Gen2 y Quantum Mini LED, ofrece contraste preciso y fluidez de 144 Hz. Su diseño AirSlim ultrafino se integra con la barra de sonido y el escalado 4K AI mejora todo tipo de contenido.

(QN70F, 85″, 75″, 65″ y 55″): Gracias al NQ4 AI Gen2 y Quantum Mini LED, ofrece contraste preciso y fluidez de 144 Hz. Su diseño AirSlim ultrafino se integra con la barra de sonido y el escalado 4K AI mejora todo tipo de contenido. QLED (Q7F, 85″ a 50″): Integra el procesador Q4 AI, con escalado inteligente y tecnología Quantum Dot libre de cadmio. Su sistema de audio combina Adaptive Sound, Q-Symphony y Object Tracking Sound Lite para un efecto 3D envolvente.

Todos los modelos Vision AI funcionan con SmartThings, compatibles con miles de dispositivos Matter y HCA. Además, garantizan actualizaciones por siete años con One UI Tizen y suman funciones sustentables como AI Energy Mode, Control Remoto SolarCell y seguridad integrada con Samsung Knox.