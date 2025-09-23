La polémica actualización de Samsung que enojó a los usuarios

Algunos equipos comenzaron a mostrar mensajes promocionales en la pantalla.

Samsung sorprendió a muchos usuarios en Estados Unidos al habilitar anuncios publicitarios en sus heladeras inteligentes de la línea Family Hub. Tras una actualización de software, algunos equipos comenzaron a mostrar mensajes promocionales en la pantalla táctil integrada, una función que hasta ahora estaba reservada para recetas, notificaciones, clima o revisar el contenido del refrigerador.

La noticia generó debate porque es la primera vez que la marca incluye publicidad directamente en un electrodoméstico de este tipo. Según el comunicado oficial de la empresa, los anuncios aparecen en la “pantalla de cubierta”, es decir, cuando la heladera está inactiva. Samsung aseguró que los usuarios podrán descartar la publicidad, y que esta no se mostrará en caso de usar el modo Arte o los álbumes de fotos como salvapantallas. Por ahora, solo un grupo reducido de clientes en Estados Unidos está participando de la prueba.

“Samsung está comprometida con la innovación y con mejorar cada día el valor para nuestros clientes de electrodomésticos. Como parte de nuestros esfuerzos continuos por reforzar ese valor, estamos llevando a cabo un programa piloto para ofrecer promociones y anuncios seleccionados en determinados modelos de frigoríficos Samsung Family Hub en el mercado estadounidense”, afirmaron desde la compañía.

Si bien la empresa había asegurado que no estaba en sus planes llevar anuncios a los dispositivos, este movimiento parece marcar un cambio, al menos en Estados Unidos. La inclusión de publicidad en un electrodoméstico de lujo genera inquietud en parte de los consumidores. No obstante, se trata de un piloto limitado y todavía no está confirmado si llegará a otros países.

Cómo funcionan los anuncios en las heladeras de Samsung

Según lo informado por la empresa, el sistema funcionará de la siguiente manera:

Los anuncios aparecerán en la pantalla de cubierta , es decir, cuando la heladera está inactiva.

El diseño del aviso puede variar según las opciones de personalización de cada equipo.

No se mostrarán si la pantalla está en modo Arte o con álbumes de fotos .

Los usuarios podrán descartar los anuncios, y los específicos de una campaña no volverán a aparecer durante ese período.

Se trata de una prueba piloto y no está confirmado si llegará a otros países.

Desde 2016, las heladeras Family Hub se destacaron por integrar pantallas táctiles de gran tamaño. Lo que comenzó como una curiosidad de alta gama se convirtió en un símbolo de los electrodomésticos premium de Samsung. En abril de este año, la compañía presentó la gama Bespoke AI, reforzando su estrategia de “pantallas en todas partes”.