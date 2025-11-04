EN VIVO
Cómo es NEO, el nuevo robot humanoide para las tareas del hogar

La empresa 1X Technologies presentó NEO, un robot humanoide diseñado para realizar tareas domésticas como doblar la ropa, ordenar espacios y limpiar. Su precio inicial es de 20.000 dólares, o bien una suscripción mensual de 499 dólares, y comenzará a distribuirse en Estados Unidos en 2026, con expansión internacional prevista para 2027.

04 de noviembre, 2025 | 17.53

NEO, el nuevo robot humanoide, tiene una estatura aproximada de 1,68 metros, un peso cercano a los 30 kg y puede manipular cargas de hasta 25 kg, aunque puede llegar a levantar objetos de 70 kg, según las condiciones.

Su diseño combina actuadores tipo “tendón” para imitar movimientos humanos, opera con un nivel de ruido de 22 decibelios y está disponible en tres colores neutros. Conocé el precio inicial, la modalidad de suscripción y la fecha de lanzamiento a continuación.

Principales funciones y tecnología detrás de NEO

  • A través del módulo “Chores”, el usuario puede asignarle tareas como doblar la ropa, abrir puertas, ordenar habitaciones y apagar luces mediante voz o aplicación móvil.

  • Está equipado con visión artificial, micrófonos, cámaras tipo ojo de pez y conexión WiFi/5G para supervisión remota en caso de tareas complejas.

  • Dispone de sistema de aprendizaje continuo, de modo que cuando una tarea no la domina, un “experto 1X” puede controlarlo remotamente para enseñarle la acción mientras lo observa.

  • En cuanto al coste y suscripción: 20.000 dólares en pago único o 499 dólares por mes para modalidad de suscripción.

Consideraciones y puntos a tener en cuenta

Aunque NEO promete un cambio en el hogar, también tiene limitaciones reconocidas:

  • Está pensado para interiores, no es completamente autónomo en exteriores ni para tareas peligrosas o con acceso complejo.

  • Cuestiones de privacidad: la funcionalidad de “experto remoto” implica que un operador podría ver el interior del hogar para enseñarle al robot, lo que genera inquietudes sobre datos personales.

  • Precio elevado: al tipo de cambio actual, 20.000 dólares representa una inversión importante, lo que lo posiciona aún como producto de nicho.

Fecha de lanzamiento y disponibilidad

NEO se lanzará inicialmente en Estados Unidos en 2026, con expansión internacional prevista para 2027. La empresa ya acepta reservas con depósito y oferta de suscripción mensual.

Con NEO, la promesa es acercar la robótica humanoide al hogar común, delegando tareas rutinarias y liberando tiempo para otras actividades. Aun así, el proceso será gradual y continuará evolucionando con actualizaciones de software, mejoras de autonomía y ajustes de precio.

