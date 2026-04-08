Qué es la "rendición cognitiva" y por qué es un problema con el avance de la IA

La mayoría de los usuarios no verifica las respuestas que recibe de los chatbots.

Un estudio reciente encendió una señal de alerta sobre el uso cotidiano de la inteligencia artificial: la mayoría de los usuarios no verifica las respuestas que recibe de los chatbots. La investigación reveló que las personas aceptan información generada por IA incluso cuando es incorrecta, lo que plantea riesgos concretos en términos de desinformación y pérdida de pensamiento crítico.

El dato más impactante es que los usuarios avalaron respuestas erróneas en el 73,2% de los casos analizados, mientras que solo detectaron o corrigieron esos errores en el 19,7%. Además, cuando la IA acertaba, la confianza era casi total: las respuestas correctas se aceptaron el 93% de las veces. Sin embargo, incluso cuando el sistema fallaba, cerca del 80% de las personas igual seguía su recomendación.

La “rendición cognitiva”: cuando la IA piensa por vos

El estudio se basó en más de 9500 pruebas realizadas con 1372 participantes y tuvo como objetivo analizar cómo influye la presencia de un chatbot en la toma de decisiones. Para eso, los investigadores utilizaron tests de reflexión cognitiva y permitieron que los usuarios consultaran a una IA que, de forma deliberada, respondía bien en algunos casos y mal en otros.

Uno de los conceptos clave que surge de este análisis es el de “rendición cognitiva”. Este fenómeno describe cómo las personas tienden a delegar su razonamiento en la inteligencia artificial, confiando en sus respuestas sin cuestionarlas. Según los especialistas, el problema no es solo tecnológico, sino también psicológico: la autoridad percibida de estas herramientas pesa más que el análisis propio.

Por qué es clave verificar la información

Este comportamiento se vuelve aún más preocupante si se tiene en cuenta que los sistemas de IA pueden generar errores o “alucinaciones”, es decir, información incorrecta presentada como si fuera verdadera. Diversos estudios ya advirtieron que estos fallos no son excepcionales, sino una limitación inherente a este tipo de tecnología.

Los usuarios avalaron respuestas erróneas en el 73,2% de los casos analizados.

En este contexto, los expertos recomiendan adoptar una postura más crítica frente a las respuestas de la inteligencia artificial. Verificar fuentes, contrastar información y no asumir que todo lo que dice un chatbot es correcto se vuelve clave en una era donde la IA está cada vez más integrada en la vida diaria.