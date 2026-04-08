FOTO DE ARCHIVO. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, pronuncia un discurso durante el evento Meta Connect en Menlo Park, California, EEUU

Meta ​Platforms presentó el miércoles Muse Spark, el primer modelo de inteligencia artificial ‌creado por un ‌equipo que reunió el año pasado tras una costosa guerra por el talento y una profunda reestructuración interna para ponerse al nivel de sus rivales en la carrera por la IA.

Los ​gigantes tecnológicos estadounidenses ⁠se han visto presionados para demostrar ‌que sus enormes inversiones en ⁠IA darán sus ⁠frutos.

Hay mucho en juego para Meta, especialmente después de que el año pasado ingresó ⁠al presidente ejecutivo de Scale AI, ​Alex Wang, en una ‌adquisición de la firma ‌por 14.300 millones de dólares, y ⁠ofreció a algunos ingenieros paquetes salariales de cientos de millones de dólares para formar un nuevo equipo de ​superinteligencia.

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Muse Spark ‌es el primero de una nueva serie de modelos de ese equipo, que busca crear máquinas capaces de superar en inteligencia a ⁠los humanos.

Inicialmente estará disponible solo en la poco utilizada aplicación y el sitio web de Meta AI, y en las próximas semanas sustituirá a los modelos Llama existentes que alimentan los chatbots de WhatsApp, ‌Instagram, Facebook y la colección de gafas inteligentes de Meta.

"Este modelo inicial es pequeño y rápido por diseño, pero lo suficientemente capaz como para razonar sobre cuestiones ‌complejas en ciencia, matemáticas y salud. Es una base potente, y la próxima generación ‌ya está ⁠en desarrollo", dijo la compañía en una publicación en un ​blog.

Con información de Reuters