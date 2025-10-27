Confiables, eficientes y sustentables: así son las nuevas impresoras de Epson

Epson presentó sus nuevas impresoras diseñadas especialmente para emprendedores y pymes.

En un contexto donde cada peso cuenta, Epson refuerza su compromiso con los pequeños negocios argentinos presentando sus nuevas impresoras multifuncionales EcoTank L4360 y L6370. Los modelos, diseñados especialmente para emprendedores y pymes, prometen alto rendimiento, bajo costo operativo y una notable eficiencia energética. Con estas incorporaciones, la compañía busca seguir impulsando el crecimiento del sector, combinando tecnología, sustentabilidad y ahorro.

A nivel global, Epson ya superó los 100 millones de impresoras EcoTank vendidas, consolidándose como líder en impresión con tanque de tinta. Este sistema, que elimina los tradicionales cartuchos, permite imprimir hasta 8.500 páginas en negro y 6.500 a color por cada set de botellas de reemplazo, ofreciendo un costo por página significativamente más bajo frente a las soluciones convencionales.

Tecnología pensada para los grandes desafíos

Las nuevas EcoTank L4360 y L6370 se destacan no solo por su economía, sino también por su durabilidad. El modelo L4360 alcanza una vida útil estimada de 50.000 páginas, mientras que la L6370 duplica esa cifra con 100.000 páginas, convirtiéndose en una inversión inteligente para quienes buscan equipos confiables y de largo plazo.

Ambos modelos incorporan la tecnología PrecisionCore® Heat-Free, una innovación que elimina el uso de calor durante la impresión, reduciendo el consumo de energía y prolongando la vida útil del cabezal. Además, logran hasta un 40% más de velocidad respecto a generaciones anteriores, ideal para entornos de trabajo donde el tiempo también es un recurso valioso.

Durante el lanzamiento en Buenos Aires, Epson reunió a creadores y emprendedores locales para probar las nuevas EcoTank.

Conectividad total y diseño inteligente

Las impresoras incluyen impresión automática a doble faz, conectividad Wi-Fi y compatibilidad con la app Epson Smart Panel, que permite imprimir directamente desde celulares o tablets. En el caso de la L6370, se suma un alimentador automático de documentos (ADF) y conexión Ethernet, pensada para grupos de trabajo más exigentes.

“Sabemos que los emprendedores viven entre desafíos y oportunidades. Con la nueva línea EcoTank, buscamos acompañarlos con equipos confiables, eficientes y sustentables”, destacó María Eugenia Lamarque, vocera de Epson Argentina.

Durante el lanzamiento en su showroom de Buenos Aires, Epson reunió a creadores y emprendedores locales para probar las nuevas EcoTank y compartir experiencias, reafirmando su compromiso con la innovación y el crecimiento del ecosistema emprendedor argentino.