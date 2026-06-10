OpenAI prevé salir a bolsa "en el transcurso del próximo año": The Information

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de OpenAI.

El ​presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, comunicó a la plantilla en un mensaje esta semana ‌que espera que ‌la compañía de inteligencia artificial salga a bolsa "en el transcurso del próximo año", según informó The Information el miércoles.

La empresa creadora de ChatGPT anunció el lunes que había presentado recientemente de forma confidencial una solicitud de salida a bolsa ​en Estados Unidos, ⁠sumándose así a su rival Anthropic en su ‌apuesta por cotizar en público, con ⁠el objetivo de aprovechar la ⁠insaciable demanda de los inversores por acciones de IA.

Sin embargo, no reveló el volumen ni las condiciones ⁠de la oferta, y señaló que aún ​no se ha determinado un ‌calendario. "Puede que tarde un tiempo, ‌porque hay cosas que queremos hacer y que ⁠probablemente sean más fáciles como empresa privada", afirmó OpenAI el lunes.

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Altman señaló que "muchos factores podrían hacer que se adelante o se retrase dentro ​de ‌ese plazo, pero presentar la solicitud ahora nos da flexibilidad si queremos salir antes", según el informe de The Information.

El CEO de OpenAI también señaló en su mensaje ⁠que, si los avances en la tecnología de la empresa permitieran que su IA generara nueva IA por sí misma —lo que se conoce como "automejora recursiva (RSI, por sus siglas en inglés)"—, esto podría debilitar el impulso para una salida a bolsa rápida.

"Cuanto más rápido ‌parezca que podría producirse el despegue de la RSI, más ventajoso podría resultar retrasar la salida a bolsa", afirmó, según el informe.

OpenAI afirmó que no tiene nada que añadir más allá de su ‌comunicado del lunes en respuesta a una solicitud de comentarios de Reuters.

Reuters había informado anteriormente de que el ‌gigante de ⁠la IA tiene como objetivo alcanzar una valoración de hasta 1 billón de ​dólares en una salida a bolsa que podría producirse ya en septiembre.

Con información de Reuters