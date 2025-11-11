¿Es seguro dejar la notebook siempre conectada?

La respuesta no es tan simple como un “sí” o un “no”.

Muchos usuarios mantienen su notebook conectada al cargador todo el tiempo: mientras trabajan, ven una película o incluso durante la noche. Es cómodo, claro, pero surge la gran duda: ¿dejar la computadora enchufada puede dañar la batería? La respuesta no es tan simple como un “sí” o un “no”, y entender cómo funcionan las baterías modernas es clave para prolongar su vida útil.

Las notebooks actuales utilizan baterías de iones o polímero de litio, mucho más eficientes que las antiguas y sin el llamado “efecto memoria”. Sin embargo, eso no significa que sean indestructibles. Su vida útil se mide en ciclos de carga, es decir, cada vez que se descarga y se vuelve a cargar por completo. Con el tiempo, la capacidad máxima se reduce, y ciertos hábitos pueden acelerar ese proceso.

¿Qué pasa si lo dejás enchufado todo el tiempo?

Cuando el equipo está conectado a la corriente de forma permanente, el sistema usa la energía directa en lugar de la batería. En principio, no hay riesgo de sobrecarga porque los portátiles modernos interrumpen la carga al llegar al 100 %.

El verdadero problema aparece cuando:

La batería se mantiene constantemente al 100 %.

El equipo se calienta con tareas exigentes (juegos, edición, etc.).

La temperatura alta se mantiene durante muchas horas.

El calor es el principal enemigo de las baterías. Si trabajás con el cargador enchufado y el portátil caliente, esa combinación acelera la degradación química interna y reduce su vida útil.

El calor es el principal enemigo de las baterías.

Cómo cuidar la batería de tu notebook

Consejos prácticos para prolongar la vida útil:

Mantené la batería entre el 20 % y el 80 % siempre que puedas. Desenchufá el cargador de vez en cuando para permitir que la batería se descargue un poco. Evitá el calor: no uses el equipo sobre superficies que bloqueen la ventilación. Si no vas a usarlo por un tiempo, guardalo con la batería al 50 % y en un lugar fresco.

Si usás tu notebook como una PC de escritorio, conviene activar el modo de protección de batería, una función disponible en varias marcas.

Algunos fabricantes ofrecen sistemas de carga inteligente: