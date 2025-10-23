Microsoft presenta colaboración e integración con Google en nuevas funciones de Copilot

Una ilustración muestra el logotipo de Copilot

ters) -Microsoft introdujo el jueves nuevas funciones en su asistente virtual Copilot, incluidas la colaboración y una mayor integración con otras aplicaciones como Outlook y Google, con el fin de reforzar sus servicios de inteligencia artificial.

Si obtiene el permiso del usuario, Copilot puede ver y aplicar capacidades de razonamiento a sus pestañas en el navegador Edge de Microsoft para resumir, comparar información y realizar acciones como reservar un hotel.

Las búsquedas anteriores también pueden convertirse en "líneas argumentales" para que los usuarios puedan revisar ideas previas.

Junto con estas funciones, también se incluye un avatar llamado "Mico", que puede mostrar expresiones y cambiar de color para que las conversaciones resulten naturales, según la compañía.

Las actualizaciones son un intento de aumentar el atractivo del navegador de Microsoft para adelantarse a otros navegadores con agencia como Atlas de OpenAI, Comet de Perplexity o el Alphabet de Google Chrome, que están actualizando sus modelos y lanzando productos destinados a captar una mayor parte del floreciente mercado de la inteligencia artificial.

Otra de las funciones llamada Groups convierte a Copilot en un espacio compartido, capaz de albergar hasta 32 personas, que permite a los usuarios colaborar en la escritura y otros proyectos.

El asistente tiene memoria a largo plazo, lo que ayuda a la gente a mantener un registro de pensamientos y listas, mientras que la personalización le permite recordar la información importante de un usuario y luego retomarla durante futuras interacciones.

"Con la memoria a largo plazo de Copilot se capta de forma natural los detalles importantes y los recuerda mucho después de haber mantenido la conversación", dijo Ella Steckler, directora de producto de inteligencia artificial de Microsoft.

La compañía también ha mejorado las preguntas del asistente relacionadas con la salud, abordando cómo fundamentar las respuestas en fuentes creíbles, a medida que aumenta la preocupación por la desinformación de las respuestas generadas por la IA.

Según Microsoft, todas estas actualizaciones ya están disponibles en Estados Unidos, y en las próximas semanas se extenderán a Reino Unido, Canadá y otros países.

Con información de Reuters