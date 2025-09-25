Microsoft desactiva los servicios a una unidad de defensa israelí tras una revisión

FOTO DE ARCHIVO. Vista del logo de Microsoft en las oficinas de Microsoft en Issy-les-Moulineaux, cerca de París, Francia

Microsoft dijo el jueves que desactivó un conjunto de servicios en la nube y de inteligencia artificial usados por una unidad del Ministerio de Defensa de Israel (IMOD), después de que una revisión interna encontró pruebas preliminares que respaldaban las informaciones de medios de comunicación sobre un sistema de vigilancia en Gaza y Cisjordania.

Brad Smith, presidente de Microsoft, dijo que la compañía comenzó la revisión después de las acusaciones publicadas en un artículo de The Guardian en agosto sobre una unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Si bien la revisión está en curso, Microsoft dijo que encontró pruebas que apoyan elementos de la información de The Guardian, incluyendo detalles sobre el consumo de IMOD de la capacidad de almacenamiento de Azure en los Países Bajos y el uso de servicios de IA.

"No proporcionamos tecnología para facilitar la vigilancia masiva de civiles", dijo Smith en un blog de Microsoft.

Con información de Reuters