Cómo hacer pan integral casero: receta fácil y detallada paso a paso

La masa se hace con harina integral, harina común y levadura en polvo.

Hacer pan integral casero es una de esas experiencias de cocina que transforman: llena la casa de un aroma incomparable y te da la satisfacción de crear algo delicioso y saludable con tus propias manos.

Si alguna vez pensaste que era muy complicado, esta receta fácil de Paulina Cocina viene a demostrar lo contrario. Con levadura en polvo (esa que viene en sobresito) y un proceso claro, vas a lograr un pan esponjoso, con el sabor auténtico de lo integral y el plus crujiente de las semillas. Lo mejor: podés hacer varios, congelarlos en rodajas y tener desayunos o acompañamientos en un instante.

Ingredientes para un pan espectacular

Para esta receta, vas a necesitar ingredientes sencillos que seguramente tenés en tu alacena o conseguís en cualquier almacén. La combinación de harinas da un resultado perfecto: la integral aporta el carácter y la blanca ayuda a que la masa leve bien.

2 tazas de harina integral

1/2 taza de harina común (000)

1 sobrecito (8g) de levadura seca en polvo

2 cucharadas de azúcar (activa la levadura)

1 cucharadita de sal

1 taza de leche tibia (no caliente)

2 cucharadas de aceite de oliva (puede ser común, pero el de oliva es mejor)

1 huevo

Para decorar: Semillas a gusto (sésamo, girasol, lino, chía), un poco de agua para pegarlas.

Es clave amasar bien y dejar levar la masa dos veces.

El paso a paso infalible para tu pan integral