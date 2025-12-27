Conmoción en el fútbol: el DT de Valencia femenino y su familia murieron por el naufragio de un barco

El entrenador del Valencia femenino y su familia murieron tras el naufragio de un barco en Indonesia, mientras estaban de vacaciones.

El fútbol español atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos en un trágico naufragio ocurrido en Indonesia. El accidente conmocionó al mundo del fútbol, mientras continúan las tareas de búsqueda de familiares desaparecidos en condiciones marítimas adversas.

La catástrofe, registrada en aguas del sudeste asiático, generó una fuerte conmoción en el deporte. Martín, integrante del cuerpo técnico del Valencia CF Femenino B, perdió la vida junto a tres de sus hijos menores tras el hundimiento de una embarcación turística cerca de la isla de Padar.

El accidente, confirmado por las autoridades locales, provocó un inmediato impacto tanto a nivel institucional como emocional en el club valencianista y en todo el entorno del fútbol español, que expresó su pesar ante una pérdida de enorme magnitud humana.

Cómo ocurrió el naufragio

El siniestro marítimo tuvo lugar durante la noche en una zona cercana a Labuan Bajo, un destino turístico ubicado al este de Bali. Según la información oficial, en la embarcación viajaban once personas: miembros de la familia española, tripulantes y un guía turístico.

La nave, construida en madera y con una eslora cercana a los 20 metros, se partió de manera repentina antes de hundirse. De acuerdo con los testimonios recogidos, el mar presentaba condiciones muy adversas con fuerte oleaje al momento del accidente. Las autoridades confirmaron que, además de los fallecidos, cuatro miembros de la familia continúan desaparecidos. Entre ellos habría menores de entre 9 y 12 años, según informaron fuentes locales y medios internacionales.

En tanto, la esposa de Martín y una de sus hijas lograron sobrevivir al naufragio. Ambas fueron rescatadas en buen estado junto a cuatro integrantes de la tripulación y el guía turístico, quienes también consiguieron ponerse a salvo durante la madrugada.

La esposa de Martín y una de sus hijas siendo rescatadas, luego del naufragio del barco en Indonesia. (FOTO: AFP).

El testimonio del suegro de Fernando Martín

Enrique Ortuño, suegro del entrenador, brindó un crudo testimonio sobre lo sucedido. En declaraciones a la agencia EFE, explicó que mantiene contacto con su hija Andrea, quien sobrevivió junto a su hija menor. Según relató, ambas se encontraban en la parte más alta del barco y fueron lanzadas al agua cuando la embarcación se partió, lo que permitió su posterior rescate.

El resto de los ocupantes, incluidos Fernando Martín y tres de sus hijos, quedaron atrapados en el camarote cuando esa sección comenzó a hundirse. “Los cuerpos deben estar en el fondo del mar, en la parte del barco que todavía no fue localizada. Será muy difícil recuperarlos si no ocurre un milagro”, afirmó Ortuño al diario Las Provincias.

El comunicado oficial del Valencia CF

Tras conocerse la noticia, el Valencia emitió un comunicado oficial en el que expresó su profundo dolor por lo ocurrido. La entidad confirmó el fallecimiento del entrenador y de tres de sus hijos, y envió un mensaje de apoyo a todos los allegados.

El sentido homenaje del Valencia a Fernando Martín.

“El Valencia CF expresa su más profunda consternación por el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos, en un trágico accidente de barco ocurrido en Indonesia”, señaló el club, que también transmitió condolencias a familiares, amigos y compañeros del Valencia CF, del fútbol femenino y de la Academia".

Además, la institución agradeció las múltiples muestras de solidaridad recibidas y aseguró que continuará informando sobre el avance de la situación.