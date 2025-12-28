La agencia de noticias estatal rusa, Sputnik, compartió un video realizado con inteligencia artificial en el que se lo ve al presidente Vladimir Putin disfrazado de Papá Noel

La agencia de noticias estatal rusa, Sputnik, compartió un video realizado con inteligencia artificial en el que se lo ve al presidente Vladimir Putin disfrazado de Papá Noel y entregando regalos varios jefes de Estado. Mientras a algunos les dio símbolos de unión y armonía, a otros les envió mensajes que dan miedo.

El primero en aparecer en el video fue el líder chino, Xi Jinping, a quien le obsequió dos adornos navideños con las iniciales de las monedas de ambos países, la Y por los yenes y la R por los rublos. Una vez que los colgaron del árbol, se cayó al piso y se rompió el adorno con el símbolo del dólar.

Luego, aparece el primer ministro indio, Narendra Modi, a quien Putin le regaló aviones de guerra, por lo que se infiere que Rusia le venderá esos artefactos el año que viene. Por su parte, a Trump le dio una foto de ellos dos juntos.

Mientras al jefe de Estado de Corea del Norte, Kim Jong Un, le regaló una espada y una carta de agradecimiento: y a Viktor Orbán, primer ministro de Hungría y referente de la derecha mundial, le prometió gas y otros tipos de energías y lo graficó de una forma explícita: de un momento para el otro, todas las luces que estaban apagadas se encendieron.

Sin dudas, uno de los momentos centrales del video ocurrió cuando llegó el momento del presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan. A él, Putin le otorgó un souvenir de Akkuyu, la central nuclear que Turquía inaugurará en 2026 y a la que, así, el líder ruso le otorgó todo su apoyo. Sobre el final del video, Putin, con su gorro navideño, miró a cámara y sonrió.

Maduro y Zelensky, en penitencia

Hubo dos líderes globales a los que Putin no les mostró su apoyo. El primero fue el venezolano Nicolás Maduro, a quien le dio una consola de DJ que reproducía la frase "No a la guerra, solo paz para siempre", en medio de la tensión que rodea al régimen chavista con la incautación de barcos petroleros de parte de Estados Unidos y una amenaza latente de intervención militar. El otro castigado fue, obviamente, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien recibió unas esposas y el video lo mostró encarcelado.