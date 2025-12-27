Putin dice que Ucrania no tiene prisa por alcanzar la paz, según agencias

El presidente ruso Putin visita el centro de mando de las fuerzas armadas en el conflicto entre Rusia y Ucrania

‍El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo que Rusia veía que Kiev ‍no tenía prisa ⁠por poner fin al conflicto ucraniano por medios pacíficos, informó el sábado la agencia de noticias Interfax.

Putin dijo que si Ucrania no quería resolver el conflicto por medios pacíficos, Rusia lograría todos los objetivos de su "operación militar especial" por la ‌fuerza, informó la agencia estatal ⁠rusa de noticias TASS.

A ⁠primera hora del sábado, en respuesta al vasto ataque ruso nocturno con drones y ‍misiles, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que Rusia ⁠estaba demostrando su deseo ‌de continuar la guerra, mientras que Kiev quería la paz.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre las declaraciones de Putin.

El ‌Kremlin ‌había dicho antes que el presidente ruso, que inspeccionó uno de los puestos de mando de las fuerzas armadas rusas, recibió informes del ​jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, y de comandantes de los grupos "Centro" y "Este" de las fuerzas rusas.

Los mandos rusos comunicaron a Putin que las fuerzas de Moscú habían capturado las localidades de Myrnohrad, Rodynske ‍y Artemivka, en la región ucraniana de Donetsk, así como Huliaipole y Stepnohirsk, en la región de Zaporiyia, informaron el Kremlin y las agencias rusas en Telegram.

El ​ejército ucraniano informó el sábado en su actualización periódica del campo de batalla de que ​sus fuerzas habían rechazado los intentos rusos de avanzar en las inmediaciones ⁠de Myrnohrad y Huliaipole.

Con información de Reuters