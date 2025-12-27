Cuatro heridos en un violento tiroteo en el estado de California

Un tiroteo sacudió el centro de la ciudad de San José, en el estado de California, Estados Unidos, y dejó un saldo de cuatro personas heridas pero, afortunadamente, ninguna víctima fatal. El hecho ocurrió en las primeras horas del viernes 26 y la denuncia fue hecha por comerciantes de la zona. Hasta ahora no hay ningún detenido.

Según informaron fuentes de la policía local, los efectivos de la policía del estado acudieron al lugar tras recibir denuncias de varios negocios de la zona, que alertaron escuchar tiros y gritos. Los heridos llegaron a ser trasladados a un hospital cercano a partir de la rápida intervención del sistema de emergencias, según informó la agencia Noticias Argentinas. Hasta el momento no se difundió ningún un parte oficial sobre la gravedad de las heridas ni sobre la evolución de los pacientes, por lo que se aguardan novedades en las próximas horas.

En paralelo, la policía de San José mantiene acordonado el perímetro donde ocurrió el ataque, con el objetivo de preservar la escena y avanzar en la recolección de pruebas, imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos. La investigación pretende identificar a los responsables del tiroteo y establecer el móvil del hecho, que por ahora no fue determinado.

Al cierre de esta nota las fuerzas de seguridad no confirmaron detenciones vinculadas directamente con la tiroteo. Mientras tanto la comunidad de San José espera respuestas sobre la identidad de los involucrados.

Pese a la baja de la violencia, persisten números destacados de tiroteos en el estado de California

Según los datos del Departamento de Justicia de California, en 2024 la tasa de homicidios en el estado de California se ubicó en 4,3 cada 100.000 habitantes y casi siete de cada diez asesinatos cometidos ese año involucraron el uso de armas de fuego. En ese año se registraron más de 580 incidentes en los que la policía reportó disparos de armas de fuego o hechos que derivaron en lesiones graves o muertes.

Al mismo tiempo, estudios recientes indican una disminución de los tiroteos masivos en el estado, con una caída cercana al 36% entre 2024 y 2025, aunque especialistas advierten que los niveles de violencia armada continúan siendo elevados en las principales áreas urbanas. Si bien las cifras cifras reflejan una baja considerable de casos, confirman la persistencia del problema y mantienen el debate sobre la regulación de armas en el gigante norteamericano.