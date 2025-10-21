Mejorá la señal de tu WiFi en 7 simples pasos

Con algunos ajustes simples podés optimizar el rendimiento de tu red.

Tener buena conexión WiFi en toda la casa se volvió una necesidad básica. Entre el home office, las videollamadas, el streaming y los dispositivos inteligentes, una red lenta o con zonas sin señal puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Si notás que en algunas habitaciones la conexión se corta o baja la velocidad, no siempre significa que alguien te esté “robando el WiFi”: muchas veces el problema está en la ubicación del router o en una mala configuración.

La buena noticia es que no necesitás ser un experto para mejorar la cobertura. Con algunos ajustes simples y sin gastar demasiado, podés optimizar el rendimiento de tu red y lograr una conexión más rápida y estable en todos los rincones del hogar. A continuación, te compartimos siete pasos clave para mejorar la señal de tu WiFi en casa, según las recomendaciones de especialistas y fabricantes de routers.

Paso a paso, cómo mejorar la señal de tu WiFi

Ubicá el router en el lugar correcto : el lugar donde colocás el router influye directamente en la calidad de la señal. Lo ideal es ponerlo en una zona central del hogar y en una posición elevada, como una repisa o mesa alta. Evitá esconderlo en muebles, rincones o armarios, ya que las paredes y los objetos bloquean las ondas. Cuanto más libre esté el dispositivo, mejor se distribuirá la cobertura.

: el lugar donde colocás el router influye directamente en la calidad de la señal. Lo ideal es ponerlo en una zona central del hogar y en una posición elevada, como una repisa o mesa alta. Evitá esconderlo en muebles, rincones o armarios, ya que las paredes y los objetos bloquean las ondas. Cuanto más libre esté el dispositivo, mejor se distribuirá la cobertura. Ajustá las antenas correctamente: aunque muchos routers vienen con las antenas hacia arriba, esa no es la mejor opción. Los expertos recomiendan colocarlas en ángulo de 90 grados: una vertical y otra horizontal. Así, la señal se dispersa mejor en distintas direcciones y mejora la recepción en los dispositivos alejados.

Mantené el firmware actualizado : el firmware es el “sistema operativo” del router y se actualiza periódicamente para corregir errores o mejorar el rendimiento. Algunos equipos lo hacen automáticamente, pero si no es tu caso, podés ingresar al panel de administración (generalmente con las IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y actualizarlo manualmente.

: el firmware es el “sistema operativo” del router y se actualiza periódicamente para corregir errores o mejorar el rendimiento. Algunos equipos lo hacen automáticamente, pero si no es tu caso, podés ingresar al panel de administración (generalmente con las IP 192.168.1.1 o 192.168.0.1) y actualizarlo manualmente. Elegí la banda adecuada : 2.4 GHz o 5 GHz: los routers modernos suelen ofrecer ambas bandas. La de 2.4 GHz tiene mayor alcance pero más interferencias, ideal para celulares o tablets. La de 5 GHz ofrece más velocidad, aunque menor cobertura, perfecta para computadoras, televisores o consolas cercanas al router.

: 2.4 GHz o 5 GHz: los routers modernos suelen ofrecer ambas bandas. La de 2.4 GHz tiene mayor alcance pero más interferencias, ideal para celulares o tablets. La de 5 GHz ofrece más velocidad, aunque menor cobertura, perfecta para computadoras, televisores o consolas cercanas al router. Evitá los canales saturados: Si vivís en un edificio, es probable que varios routers estén usando los mismos canales, generando interferencias. Con aplicaciones como WiFi Analyzer podés detectar cuáles están menos congestionados y configurarlos manualmente desde el panel de tu router.

Muchas veces el problema está en la ubicación del router o en una mala configuración.

Probá con un repetidor o PLC : si la señal no llega a todos los ambientes, los adaptadores PLC son una excelente opción: transmiten internet por la red eléctrica y crean nuevos puntos WiFi. También existen los repetidores, más económicos, que amplían la cobertura de la señal existente.

: si la señal no llega a todos los ambientes, los adaptadores PLC son una excelente opción: transmiten internet por la red eléctrica y crean nuevos puntos WiFi. También existen los repetidores, más económicos, que amplían la cobertura de la señal existente. Considerá una red WiFi Mesh: las redes Mesh son la solución más moderna y eficiente. Utilizan varios dispositivos que se comunican entre sí para ofrecer una señal uniforme en toda la casa. Aunque su costo es mayor, son ideales para hogares grandes o con muchas paredes.

En definitiva, optimizar tu conexión WiFi no requiere grandes inversiones, sino conocer cómo aprovechar al máximo tu equipo. Con estos siete pasos, vas a poder navegar, trabajar o mirar contenido en streaming sin interrupciones y con una señal estable en toda tu casa.