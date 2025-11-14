Francia dice que Wish, Temu, AliExpress, eBay, Joom y Amazon infringieron normas sobre productos ilícitos

La ilustración muestra el logotipo de Temu

14 nov (Reuters) -Un organismo francés de control de los consumidores descubrió que, además de la minorista china de moda rápida Shein, otras cinco plataformas en línea vendían productos ilícitos en Francia, informó el viernes un portavoz del ministro de Comercio, Serge Papin.

Según la DGCCRF, AliExpress y Joom vendían muñecas sexuales de aspecto infantil, mientras que Wish, Temu y eBay ofrecían armas como machetes y nudillos de metal, confirmó el portavoz en un artículo del diario Le Parisien.

La DGCCRF descubrió que Wish, Temu y la empresa estadounidense Amazon, la mayor compañía de comercio electrónico por valor de mercado, no filtraban los contenidos para adultos a los compradores menores de edad, señaló.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El portavoz dijo que Papin remitió las plataformas a la fiscalía e invitaría a los ministros de Comercio de la Unión Europea a París para tratar este asunto.

Amazon, Temu, eBay, AliExpress y Joom no respondieron inmediatamente a los correos electrónicos en busca de comentarios.

La amplia ofensiva francesa contra los grandes líderes extranjeros del comercio electrónico es un intento de proteger a los minoristas locales que se sienten amenazados por la competencia desleal de productos más baratos y mejor comercializados en su propio territorio.

Papin dirigió la cadena de supermercados Super U.

Entre las iniciativas similares de la UE figura la decisión adoptada el jueves de adelantar un año los derechos de aduana sobre los paquetes de poco valor que lleguen al bloque para reprimir las importaciones chinas baratas de comercio electrónico.

Con información de Reuters