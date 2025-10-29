Cuáles son las cinco capacidades de las redes privadas 5G para transformar la industria

Esta tecnología promete revolucionar el funcionamiento de las fábricas inteligentes.

GlobalLogic, parte del Grupo Hitachi, anunció junto a Ericsson la implementación de una red privada 5G en la planta de Hitachi Rail en Hagerstown (EE. UU.), una iniciativa que ya se posiciona como referente mundial de la Industria 4.0. Esta tecnología promete revolucionar el funcionamiento de las fábricas inteligentes, combinando conectividad avanzada, eficiencia energética y altos estándares de seguridad.

El proyecto muestra el potencial del 5G privado para transformar sectores clave como la energía, la minería, la logística, la agroindustria y la manufactura. Aunque en Latinoamérica —y especialmente en Colombia— aún no existen despliegues industriales a gran escala, los organismos reguladores como la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) ya anticipan que esta tecnología será esencial para la digitalización de las operaciones productivas, siempre que se habiliten las condiciones de espectro necesarias.

Según GlobalLogic, las redes privadas 5G ofrecen cinco capacidades clave que impulsan la transformación digital industrial:

IA física y robótica: sistemas inteligentes que detectan fallos en tiempo real y fabrican repuestos en el momento.

Gemelos digitales: simulaciones que optimizan procesos antes de su ejecución, reduciendo costos y errores.

Mantenimiento predictivo: monitoreo constante que anticipa fallos y prolonga la vida útil de los equipos.

Inspección automatizada de calidad: análisis por visión artificial para detectar defectos con mayor precisión.

Transporte conectado por IoT: vehículos y dispositivos automatizados que mueven materiales de forma segura dentro de las plantas.

GlobalLogic lidera la implementación, integración y gestión integral de redes 5G privadas.

Gracias a su ultrabaja latencia y alto ancho de banda, una red privada 5G permite ejecutar procesos críticos en tiempo real, aumentando la productividad y la seguridad en entornos industriales. GlobalLogic, con su experiencia en ingeniería digital, lidera la implementación, integración y gestión integral de redes 5G privadas, brindando soluciones de extremo a extremo.

“Las redes 5G privadas abren nuevas oportunidades para la automatización y la sostenibilidad industrial”, destacó Sameer Tikoo, vicepresidente de Comunicaciones y Redes de GlobalLogic. Por su parte, Gabriel Arango, jefe de Tecnología para América Latina, subrayó que “casos como el de Hitachi Rail son ejemplos a seguir en la región, donde distintas industrias ya avanzan hacia la digitalización total”.